В «Локомотиве» заинтересованы в продолжении сотрудничества с Бариновым

вчера, 15:05

Московский «Локомотив» заинтересован в продолжении сотрудничества с футболистом команды Дмитрием Бариновым, руководство клуба находится в постоянном диалоге с представителями игрока. Об этом рассказал генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко.

Контракт Баринова с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

«Мы находимся в постоянном диалоге с представителями Дмитрия Баринова, вчера прошла очередная встреча по возможному продлению контракта игрока, стороны услышали позицию друг друга. На данный момент нам не поступало заслуживающих внимания предложений о переходе Баринова от других клубов. „Локомотив“ заинтересован в продолжении сотрудничества с футболистом, обсуждение деталей соглашения продолжается», — рассказал Леонченко.

Баринову 28 лет. Он является воспитанником «Локомотива» и выступает за основную команду с 2016 года. За московский клуб полузащитник провел 260 матчей в различных турнирах, отметившись 11 забитыми мячами и 23 голевыми передачами. Вместе с «Локомотивом» футболист трижды выиграл Кубок России (2017, 2019, 2021), а также по разу победил в чемпионате (2018) и суперкубке страны (2019).

cz8hmwzt9hp3
cz8hmwzt9hp3
вчера в 21:09
Думаю Баринов сам разберётся, чего он хочет
Vilar
Vilar
вчера в 17:57
Как всё пафосно расписано: "сотрудничество с футболистом", "представители игрока" (кроме агента, кого ещё Баринов кормит), "обсуждение деталей соглашения". Всё это болтовня, верить нельзя, остался год до конца контракта, продлевать с увеличением з/платы не хотят. Если бы был нужен, продлили бы контракт min на 3 года и з\п добавили бы. А предложений, скорей всего, вообще не поступало, вот и "мурку водят". Надо или валить сейчас или душить этого гендира, ч\з год ему будет 29 лет, в цене упадёт и в з/п потеряет, если контракт продлят, что сомнительно.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:21
"По мурыжили" Димона в очередной раз слухами в прессе о переходе в Турцию или ещё куда то, и Локо решил , что свой воспитанник нужен им самим , тем более он опытный и надёжный полузащитник.
yxurur8cye64
yxurur8cye64
вчера в 15:54
Такими игроками не разбрасываются
