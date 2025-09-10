В «Локомотиве» заинтересованы в продолжении сотрудничества с Бариновым

1757505950

вчера, 15:05

Московский «Локомотив» заинтересован в продолжении сотрудничества с футболистом команды , руководство клуба находится в постоянном диалоге с представителями игрока. Об этом рассказал генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко.

Контракт Баринова с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

«Мы находимся в постоянном диалоге с представителями Дмитрия Баринова, вчера прошла очередная встреча по возможному продлению контракта игрока, стороны услышали позицию друг друга. На данный момент нам не поступало заслуживающих внимания предложений о переходе Баринова от других клубов. „Локомотив“ заинтересован в продолжении сотрудничества с футболистом, обсуждение деталей соглашения продолжается», — рассказал Леонченко.

Баринову 28 лет. Он является воспитанником «Локомотива» и выступает за основную команду с 2016 года. За московский клуб полузащитник провел 260 матчей в различных турнирах, отметившись 11 забитыми мячами и 23 голевыми передачами. Вместе с «Локомотивом» футболист трижды выиграл Кубок России (2017, 2019, 2021), а также по разу победил в чемпионате (2018) и суперкубке страны (2019).