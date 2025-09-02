 
«Спартак» продлил контракт с Литвиновым до 2029 года

вчера, 21:06

Московский «Спартак» продлил контракт с российским футболистом Русланом Литвиновым до дета 2029 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Предыдущее соглашение действовало до лета 2026 года.

Литвинову 24 года, он является воспитанником «Спартака». В текущем сезоне Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) игрок провел семь матчей и отметился результативной передачей. За сборную России Литвинов принял участие в пяти встречах.

«Спартак» после семи туров набрал 11 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 02:50
Зачем аж до 2029 года?
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:19
Интересно, кто в Спартаке готовит подобные предложения?
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:09
Не могу назвать это решени мудрым.
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:49
Не знаю наверное надо поздравить игрока!)))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 22:05
Какая 16ь за него внесла в казну ?
ABir
ABir
вчера в 21:53
Это хорошая новость про отечественного футболиста в составе отечественного клуба.
Сп62
Сп62
вчера в 21:40
Литвинов никогда не щадил ни себя, ни соперника. Бойцовых качеств ему не занимать. Только использовать его желательно в опорной зоне.
adekvat
adekvat ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 21:22
Толи еще будет, клуб купивший Заболотного для борьбы за чемпионство по русски просто ГоНиТ.
adekvat
adekvat
вчера в 21:19
Повезло Литвинову, кому он еще нужен? В Спартаке в середине таблицы до 29 года продержится, все лучше чем в Амкаре.
Вещий
Вещий
вчера в 21:18
Ну хоть тут грамотно сработали.... удачи ему в играх.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 21:18, ред.
Ущипните меня. Это просто край, Дуарте и Чернова нафиг из клуба, зато неликвид переподписываем. Это настолько просто неадекватное решение очередное что мне кажется я в какой то сюр попал. Кто то в руководстве Спартака употребляет что то очень тяжёлое. Сказки Станковича называется этот жуткий наркотик.
