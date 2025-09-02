1756836379

вчера, 21:06

Московский «Спартак» продлил контракт с российским футболистом до дета 2029 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Предыдущее соглашение действовало до лета 2026 года.

Литвинову 24 года, он является воспитанником «Спартака». В текущем сезоне Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) игрок провел семь матчей и отметился результативной передачей. За сборную России Литвинов принял участие в пяти встречах.