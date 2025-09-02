Московский «Спартак» продлил контракт с российским футболистом Русланом Литвиновым до дета 2029 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Предыдущее соглашение действовало до лета 2026 года.
Литвинову 24 года, он является воспитанником «Спартака». В текущем сезоне Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) игрок провел семь матчей и отметился результативной передачей. За сборную России Литвинов принял участие в пяти встречах.
«Спартак» после семи туров набрал 11 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.