«Спартак» объявил о переходе Джику

Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 11:33
Подписали двух красавцевк и хорошо . Не думаю , что они будут слабее Бабича с Литвиновым . Осталось зимой сменить всю линию атаки и тренера )) .
derrik2000
derrik2000
вчера в 21:56
А, вот, интересно: сколько бабла ФК Спартак Москва отстегнул этому Джику, чтобы тот заплатил неустойку за досрочное расторжение контракта?
Я думаю, что слова о БЕСПЛАТНОМ подписании этого старичка по футбольным меркам, в корне неверные.
Lobo77
Lobo77
вчера в 16:41
Джик-и-я изгнал из себя дьявола, который был его вторым "Я" и вернулся?!
От усилия правда почернел. Видимо, огнем изгонял.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 14:58
Вся эта история с центральными защитниками в Спартаке попахивает маразмом с самого начала и до самого конца поэтому комментировать тут нечего, посмотрим как впишется в рекламные эффекты для Лукойла
Termez Zidan
Termez Zidan
вчера в 13:38
По роликам посмотрел у него неплохой длинные пасы,удар головой. Скорость не скоростная,но какая то есть. Посмотрим что будет
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:21
Добро пожаловать в Спартак!!! Ты уж постарайся, парень... Мы на тебя надеемся.
Брулин
Брулин
вчера в 12:37
Два, вроде как не плохих ЦЗ взяли БЕСПЛАТНО.
Но выводы будем делать позже, естественно
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:19
Сезон длинный, Деян как опытный картежник,,перебирает верных игроков по схеме))) настройка чего то постоянного
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 11:53, ред.
Видимо трансферная компания у Спартака закончилась. Думаю ее закончили на четверку по пятибальной системе.
Вчера он забил победный мяч в отборе на ЧМ с сборной Мали...правда и на 96 минуте был заменен из за травмы...
Посмотрим....Удачи Александеру в нашем клубе...
Шуня771
Шуня771
вчера в 11:43
Дожились...
31 год...
Опять порожняки гоняем...)
Великий избавился...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:42
Вау, круто, Деян теперь может мариновать их как огурцы, 22 игрока на основу, можно отрываться как хочешь
