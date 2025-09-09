«Спартак» объявил о переходе Джику

Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с защитником сборной Ганы Александером Джику. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение рассчитано на два года.
Вчера он забил победный мяч в отборе на ЧМ с сборной Мали...правда и на 96 минуте был заменен из за травмы...
Посмотрим....Удачи Александеру в нашем клубе...
Но выводы будем делать позже, естественно
