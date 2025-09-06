  • Поиск
«Акрон» объявил о подписании контракта с экс-игроком ЦСКА Бистровичем

сегодня, 16:18

Хорватский полузащитник Кристиян Бистрович, ранее выступавший за московский футбольный клуб ЦСКА, стал игроком тольяттинского «Акрона». Об этом сообщает пресс-служба «Акрона».

Срок контракта Бистровича с клубом из Тольятти не уточняется.

Бистрович перешел в ЦСКА в 2018 году и был игроком армейцев до июля этого года. Всего за московскую команду он провел 127 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 7 результативных передач. В составе красно-синих хорват выиграл Кубок России (2025) и суперкубок страны (2018).

Первым клубом Бистровича был хорватский «Славен». На правах аренды он также выступал за турецкие «Касымпашу» и «Фатих Карагюмрюк», итальянский «Лечче», нидерландскую «Фортуну» и калининградскую «Балтику».

Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 17:19
Акрону самое время определить статус в клубе человека по фамилии Дзюба и согласовать его с Артёмом. После чего составить договор о закреплении за ним этого статуса. Можно назначить его играющим тренером. Почему я обращаю на это внимание? Потому, что перехваливать Артёма, а именно так сейчас и происходит, очень опасно. Он уже, потихоньку, начал выходить из под контроля. В таком состоянии он способен навредить, особенно, когда начнёт болтать со всеми и обо всём. Многим достанется.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:47
Бистрович может помочь Акрону результаты которого в этом сезоне не ахти какие.
Гость
