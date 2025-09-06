«Акрон» объявил о подписании контракта с экс-игроком ЦСКА Бистровичем

1757164683

сегодня, 16:18

Хорватский полузащитник , ранее выступавший за московский футбольный клуб ЦСКА , стал игроком тольяттинского «Акрона». Об этом сообщает пресс-служба «Акрона».

Срок контракта Бистровича с клубом из Тольятти не уточняется.

Бистрович перешел в ЦСКА в 2018 году и был игроком армейцев до июля этого года. Всего за московскую команду он провел 127 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 7 результативных передач. В составе красно-синих хорват выиграл Кубок России (2025) и суперкубок страны (2018).

Первым клубом Бистровича был хорватский «Славен». На правах аренды он также выступал за турецкие «Касымпашу» и «Фатих Карагюмрюк», итальянский «Лечче», нидерландскую «Фортуну» и калининградскую «Балтику».