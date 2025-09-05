«Спартак» объявил о переходе Ву из французского «Ренна»

1757067025

сегодня, 13:10

Защитник перешел из французского «Ренна» в московский «Спартак». Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.

Соглашение рассчитано до 2029 года.

Ву 23 года, он выступал за «Ренн» с сентября 2022 года после перехода из французского «Ланса». В составе команды защитник провел 60 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. По ходу карьеры он также защищал цвета французского «Нанси».

За сборную Камеруна на счету Ву 21 игра и 2 забитых мяча.