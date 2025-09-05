«Спартак» объявил о переходе Ву из французского «Ренна»

Защитник Кристофер Ву перешел из французского «Ренна» в московский «Спартак». Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.
Соглашение рассчитано до 2029 года.
Ву 23 года, он выступал за «Ренн» с сентября 2022 года после перехода из французского «Ланса». В составе команды защитник провел 60 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. По ходу карьеры он также защищал цвета французского «Нанси».
За сборную Камеруна на счету Ву 21 игра и 2 забитых мяча.
Интересно, если бы в Зенит купили этого игрока, какие были бы эпитеты?)
Хотя хотелось бы увидеть хорошего игрока! Учитывая что он игрок сборной надеюсь что будет так!
Ты бы лучше тренера своего зацементировал, больше было бы пользы.)))
