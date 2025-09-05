  • Поиск
«Спартак» объявил о переходе Ву из французского «Ренна»

сегодня, 13:10

Защитник Кристофер Ву перешел из французского «Ренна» в московский «Спартак». Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.

Соглашение рассчитано до 2029 года.

Ву 23 года, он выступал за «Ренн» с сентября 2022 года после перехода из французского «Ланса». В составе команды защитник провел 60 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. По ходу карьеры он также защищал цвета французского «Нанси».

За сборную Камеруна на счету Ву 21 игра и 2 забитых мяча.

lotsman
lotsman
сегодня в 16:15
"....хорошая новость....", "........хорошие данные....", "Отличное усиление обороны, зацементирует дыры", "......... хотелось бы увидеть хорошего игрока...."
Интересно, если бы в Зенит купили этого игрока, какие были бы эпитеты?)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 15:42
Правильно ! Молодец ! Два брательника уже играют в КХЛ за Шанхай . 😃 А вообще-то , на кой чёрт продали Абену ?
sv_1969
sv_1969 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 15:30, ред.
Помню про Кавенаги со всех утюгов орали , что это ИГРОЧИЩЕ! А в итоге!
Хотя хотелось бы увидеть хорошего игрока! Учитывая что он игрок сборной надеюсь что будет так!
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 15:21, ред.
Фильмы его смотрел, режиссёр норм. Особенно понравилась Миссия невыполнима 2. Как раз про амбиции Спартака стать чемпионом хоть когда нибудь при Лукойле и через манёвр с заходом в зону стыков.
Wiamdex
Wiamdex
сегодня в 15:08
Посмотрим, что за Вундервафлю "гении" из селекции Спартака притащили.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Legnak (раскрыть)
сегодня в 14:46
Я думаю в Спартаке сами не знают как они хотят играть на данный момент...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 14:45, ред.
Толя человек играл в французском , а не в российском чемпионате. К тому же основной игрок сборной Камеруна не последней команды в Африке...а так посмотрим...
Capral
Capral
сегодня в 14:45
Яша.

Ты бы лучше тренера своего зацементировал, больше было бы пользы.)))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 14:40
Отличное усиление обороны, зацементирует дыры
Legnak
Legnak ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 14:39
Он центральный защ. В Спартаке хотят играть в 3 защитника.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 14:30
Думаешь лучше Денисова и Хлусевича и Рябчука будет?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 14:22, ред.
Я думаю хорошая новость для спартаковских болельщиков. Удачи , спокойствия и без серьезных травм....! Хорошие антропологические данные 190 и возраст 23 года...ждем стабильной и надежной игры.
