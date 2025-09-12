Сбежавший с переговоров Очоа заключил контракт с кипрским АЕЛом

1757658977

вчера, 09:36

Мексиканский голкипер перешел в кипрский АЕЛ . Клуб объявил о подписании вратаря.

Недавно 40-летний кипер вел переговоры с испанским «Бургосом». Он попросил об изменении одного из пунктов контракта и ушел выпить кофе. После этого Очоа уже не вернулся в офис, фактически сбежав с переговоров.