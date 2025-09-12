  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыКипр. Первый дивизион 2025/2026

Сбежавший с переговоров Очоа заключил контракт с кипрским АЕЛом

вчера, 09:36

Мексиканский голкипер Гильермо Очоа перешел в кипрский АЕЛ. Клуб объявил о подписании вратаря.

Недавно 40-летний кипер вел переговоры с испанским «Бургосом». Он попросил об изменении одного из пунктов контракта и ушел выпить кофе. После этого Очоа уже не вернулся в офис, фактически сбежав с переговоров.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноСын Роналдиньо подписал контракт с молодежной командой «Халла»
11 сентября
ОфициальноЭриксен будет выступать за «Вольфсбург»
11 сентября
В «Баварии» заявили, что не выкупят Джексона у «Челси»
07 сентября
ОфициальноВетеран ПСЖ Кимпембе продолжит карьеру в Катаре
07 сентября
Медина перешёл из «Спартака» в саудовский «Дамак»
06 сентября
«Барселоне» разрешили зарегистрировать Барджи
06 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 14:11
Один из лучших вратарей, игру которых я наблюдал в собственной жизни.
Говорят на клубном уровне средне играл? Ну, по ряду причин играл только за аутсайдеров. По обзорам туров, когда твои ворота расстреливают в упор раз за разом, а ты всё равно тащишь, то я тогда хз, что значит выше среднего..
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:55
Видно кофе с коньяком , всё же было...)))
SpaM-10
SpaM-10 ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 10:07
Кофе плохой в офисе клуба.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 09:56
А что он хоть говорит? Почему не вернулся? Какой-то он странный...
7dm6n9b5ktvy
7dm6n9b5ktvy
вчера в 09:52
Совсем ненадежный товарищ. Нельзя на него полагаться.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 