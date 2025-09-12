Сбежавший с переговоров Очоа заключил контракт с кипрским АЕЛом

Мексиканский голкипер Гильермо Очоа перешел в кипрский АЕЛ. Клуб объявил о подписании вратаря.
Недавно 40-летний кипер вел переговоры с испанским «Бургосом». Он попросил об изменении одного из пунктов контракта и ушел выпить кофе. После этого Очоа уже не вернулся в офис, фактически сбежав с переговоров.
Говорят на клубном уровне средне играл? Ну, по ряду причин играл только за аутсайдеров. По обзорам туров, когда твои ворота расстреливают в упор раз за разом, а ты всё равно тащишь, то я тогда хз, что значит выше среднего..
Говорят на клубном уровне средне играл? Ну, по ряду причин играл только за аутсайдеров. По обзорам туров, когда твои ворота расстреливают в упор раз за разом, а ты всё равно тащишь, то я тогда хз, что значит выше среднего..