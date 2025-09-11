  • Поиск
Сын Роналдиньо подписал контракт с молодежной командой «Халла»

вчера, 17:09

Сын чемпиона мира по футболу 2002 года, обладателя «Золотого мяча» Роналдиньо Жоао Мендес подписал контракт с молодежной командой английского футбольного клуба «Халл». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с игроком рассчитан на один сезон.

Мендесу 20 лет, он является воспитанником испанской «Барселоны», он выступал в системе клуба с 2023 по 2024 год. В прошлом сезоне он играл за молодежную команду английского «Бёрнли», в пяти матчах он забил один гол и отдал две результативные передачи.

Роналдиньо выступал за «Барселону» с 2003 по 2008 год, в составе команды он стал двукратным чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов. Также он выступал за французский «Пари Сен-Жермен», итальянский «Милан», бразильские «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Гремио» и «Флуминенсе». В составе сборной Бразилии он стал чемпионом мира 2002 года, обладателем Кубка Америки 1999 года, а также бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года. В 2005 году он стал обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту мира по версии французского журнала France Football.

Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:11
20 лет ему , я только слышу о нем , не станет он великим игроком , да же средним игроком, будет в 5-6 дивизионах играть
wb39bn3xtkrn
wb39bn3xtkrn
вчера в 22:45
Не в отца пошел,раз Барселона его отпустила
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:34
Интересно,почему младший Роналдиньо ушел из Барселоны...
uezc69acj4y2
uezc69acj4y2
вчера в 18:08
Может подтянет парень тигров вверх
