1757745649

вчера, 09:40

Главный тренер московского медиаклуба «Броук Бойз» , как и футболисты команды, заболел перед матчем третьего раунда «пути регионов» Фонбет — Кубка России с «Леон Сатурн».

Ранее президент «Броук Бойз» Дмитрий Егоров сообщил, что перед матчем отравилось 17 футболистов команды. Перед игрой пресс-служба клуба сообщила, что к матчу готовы все игроки, кроме нападающего Сергея Давыдова. 11 сентября «Броук Бойз» победил «Леон Сатурн» со счетом 2:0, один из мячей забил Федор Смолов.

«Федор Смолов хорошо сыграл, он забил мяч, но не нужно умалять достоинства других футболистов, он не один играл, вся команда заслуживает похвалы, как и тренерский штаб, все остальные, — сказал Кузнецов. — Да, ясно, что будет играть в следующем раунде Кубка России против саратовского „Сокола“. Во-первых, это его родина, он там родился, не выпустить его было бы преступлением. Во-вторых, с Федей в нападении у нас более грозная атака, к нам соперники относятся более серьезно, в других позициях у нас появляются свободные зоны».

«На следующий день выбыли сразу 12-13 человек, 15 человек вместе с тренерским штабом. Мы даже тренировку отменили предыгровую. Половина ребят пластом лежала. Симптомы были разные у всех, у меня была температура, у кого-то рвота, кто-то на туалете сидел. У меня была температура 39», — добавил Кузнецов.

В четвертом раунде «пути регионов» команда сыграет с саратовским «Соколом».