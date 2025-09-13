  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Кубок 2025/2026

Тренер «Броук Бойз» Кузнецов заболел перед матчем Кубка России с «Сатурном»

вчера, 09:40
СатурнЛоготип футбольный клуб Сатурн (Раменское)0 : 2Логотип футбольный клуб БроукБойз (Москва)БроукБойзМатч завершен

Главный тренер московского медиаклуба «Броук Бойз» Дмитрий Кузнецов, как и футболисты команды, заболел перед матчем третьего раунда «пути регионов» Фонбет — Кубка России с «Леон Сатурн».

Ранее президент «Броук Бойз» Дмитрий Егоров сообщил, что перед матчем отравилось 17 футболистов команды. Перед игрой пресс-служба клуба сообщила, что к матчу готовы все игроки, кроме нападающего Сергея Давыдова. 11 сентября «Броук Бойз» победил «Леон Сатурн» со счетом 2:0, один из мячей забил Федор Смолов.

«Федор Смолов хорошо сыграл, он забил мяч, но не нужно умалять достоинства других футболистов, он не один играл, вся команда заслуживает похвалы, как и тренерский штаб, все остальные, — сказал Кузнецов. — Да, ясно, что будет играть в следующем раунде Кубка России против саратовского „Сокола“. Во-первых, это его родина, он там родился, не выпустить его было бы преступлением. Во-вторых, с Федей в нападении у нас более грозная атака, к нам соперники относятся более серьезно, в других позициях у нас появляются свободные зоны».

«На следующий день выбыли сразу 12-13 человек, 15 человек вместе с тренерским штабом. Мы даже тренировку отменили предыгровую. Половина ребят пластом лежала. Симптомы были разные у всех, у меня была температура, у кого-то рвота, кто-то на туалете сидел. У меня была температура 39», — добавил Кузнецов.

В четвертом раунде «пути регионов» команда сыграет с саратовским «Соколом».

Подписывайся в ВК
Все новости
Раков пропустит три недели из-за травмы
10 сентября
Число отравившихся футболистов «Броук Бойз» выросло до 17
10 сентября
Игроки клуба Медиалиги «Броук Бойз» отравились перед матчем Кубка России
09 сентября
Футболист ЦСКА Глебов пропустит три-четыре недели из-за травмы
06 сентября
Защитник «Пари НН» Эктов может пропустить остаток года
03 сентября
Футболисты Агкацев и Кривцов пропустят матчи сборной России в сентябре
01 сентября
 
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:53
Как и "положено" ГТ во всём быть с командой.))) А вообще оклемались - вот и молодцы. На будущее - повнимательнее с едой...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 