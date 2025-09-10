  • Поиск
Раков пропустит три недели из-за травмы

вчера, 15:41

Лучший бомбардир самарского футбольного клуба «Крылья Советов» в текущем сезоне Вадим Раков получил повреждение плюсневой кости. Об этом заявил агент футболиста Владимир Кузьмичев.

«Он почувствовал дискомфорт, ему провели обследование. Были выявлены проблемы со здоровьем, которые потребуют медицинского вмешательства. Это не операция, но предусмотрены восстановительные процедуры. Характер травмы? Есть проблемы с пятой плюсневой костью. Он пропустит около трех недель», — сказал Кузьмичев.

Ракову 20 лет, игрок принадлежит «Локомотиву», но выступает за «Крылья Советов» на правах аренды. В текущем сезоне Мир — Российской премьер-лиги на счету нападающего пять забитых мячей и две голевые передачи в семи играх.

вчера в 23:41
Лишние разговоры только мешают хорошему человеку спокойно жить.
вчера в 23:38
Зачем о нём говорят так много?
вчера в 17:53
Вот конец Крыльям... Жаль
вчера в 17:00, ред.
Пожелаю Вадиму скорейшего восстановления!
