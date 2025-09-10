  • Поиск
Число отравившихся футболистов «Броук Бойз» выросло до 17

вчера, 14:41
СатурнЛоготип футбольный клуб Сатурн (Раменское)-:-Логотип футбольный клуб БроукБойз (Москва)БроукБойз19:30 Не начался

Количество отравившихся футболистов медиафутбольного клуба «Броук Бойз» перед матчем Фонбет — Кубка России с подмосковным «Сатурном» возросло до 17. Об этом сообщил президент клуба Дмитрий Егоров в своем Telegram-канале.

«Основная жалоба на утро — сильная слабость, но это уже лучше, чем вчера. Ждем обновлений. Ничего не едим», — написал Егоров.

Матч Кубка России между «Броук Бойз» и «Сатурном» пройдет 11 сентября в Раменском. В сентябре футболисты «Броук Бойз» принимали участие в товарищеском турнире в Краснодаре, после чего появились сообщения об отравлении.

За «Броук Бойз» в играх Кубка России выступает Федор Смолов, в отношении которого 10 сентября было открыто уголовное дело, игроку избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Источник: itar-tass.com
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:35
Шутки , шутками , но видно съели действительно, что то отвратное - здоровья парням !
112910415
112910415
вчера в 19:54
Один Смолов и остался...
Barcelona
Barcelona
вчера в 17:33
Жрать надо меньше!
a9y275a9867g
a9y275a9867g
вчера в 15:46
Можно в 81ос Бойз для большего пиара теперь на полных основаниях переименовываться
shlomo
shlomo
вчера в 15:10
А нечего было на вокзале шаверму есть...:))))
Гость
