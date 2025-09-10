Число отравившихся футболистов «Броук Бойз» выросло до 17

1757504471

вчера, 14:41

Количество отравившихся футболистов медиафутбольного клуба «Броук Бойз» перед матчем Фонбет — Кубка России с подмосковным «Сатурном» возросло до 17. Об этом сообщил президент клуба Дмитрий Егоров в своем Telegram-канале.

«Основная жалоба на утро — сильная слабость, но это уже лучше, чем вчера. Ждем обновлений. Ничего не едим», — написал Егоров.

Матч Кубка России между «Броук Бойз» и «Сатурном» пройдет 11 сентября в Раменском. В сентябре футболисты «Броук Бойз» принимали участие в товарищеском турнире в Краснодаре, после чего появились сообщения об отравлении.

За «Броук Бойз» в играх Кубка России выступает Федор Смолов, в отношении которого 10 сентября было открыто уголовное дело, игроку избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.