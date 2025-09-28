Эндрик хочет остаться в «Реале» и намерен бороться за место в основе

Форвард «Реала» Эндрик не хочет покидать клуб зимой, несмотря на отсутствие регулярной игровой практики.
Ранее испанские СМИ сообщили, что мадридцы могут в январе отдать бразильца в аренду.
Однако агент игрока поспешил опровергнуть эту информацию. Он также связался с руководством «Реала» и заверил их, что Эндрик готов бороться за место в основе.
В прошлом сезоне бразильский нападающий провел 37 матчей за «Реал», но лишь 8 из них начал в стартовом составе.
С Родриго может на правом фланге и пободаться. Кроме того, сезон длинный, - потери по травмам неизбежны, поэтому Алонсо ему точно место найдёт.
