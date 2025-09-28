  • Поиск
Эндрик хочет остаться в «Реале» и намерен бороться за место в основе

вчера, 12:56

Форвард «Реала» Эндрик не хочет покидать клуб зимой, несмотря на отсутствие регулярной игровой практики.

Ранее испанские СМИ сообщили, что мадридцы могут в январе отдать бразильца в аренду.

Однако агент игрока поспешил опровергнуть эту информацию. Он также связался с руководством «Реала» и заверил их, что Эндрик готов бороться за место в основе.

В прошлом сезоне бразильский нападающий провел 37 матчей за «Реал», но лишь 8 из них начал в стартовом составе.

Реал
Перевод с tribalfootball.com
mvzz2d23wgdb
mvzz2d23wgdb
вчера в 19:27
Остаться в Реале и играть это высший пилотаж в футболе
112910415
112910415
вчера в 17:53
И этот выбор может оказаться ошибочным...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 17:12
Здравия!
С Родриго может на правом фланге и пободаться. Кроме того, сезон длинный, - потери по травмам неизбежны, поэтому Алонсо ему точно место найдёт.
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:40
Мне кажется, что у него мало вариантов остаться...
sv_1969
sv_1969 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:58
Приветствую!Мне кажется что уйдя в условный Сосьедад , он только выиграет в плане игровой практики!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:35, ред.
Мбаппе фактически полностью въехал в амплуа центрфорварда. Тут конкуренция, на сегодняшний день, нереальная. Надо пробовать себя на флангах атаки... Как понимаю, на правой бровке возможность у Эндрика есть.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:15
Мало кто хочет покидать Реал по собственной воле...)
