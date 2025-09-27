Кейн готов вернуться в чемпионат Англии будущим летом

Форвард «Баварии» Харри Кейн готов будущим летом рассмотреть вариант с возвращением в чемпионат Англии.
В следующее межсезонье в контракте игрока активируется пункт, по которому он будет доступен для трансфера за 54 млн фунтов. По этой причине возможность подписать Кейна рассматривают почти все ведущие клубы АПЛ.
Кейн готов даже вернуться в «Тоттенхэм», из которого он и перешел в «Баварию» в 2023 году, однако это случится только в том случае, если «шпоры» попадут в Лигу чемпионов.
Думаю долго посидит в Баварии получая ЗП.
