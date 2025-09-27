  • Поиск
Кейн готов вернуться в чемпионат Англии будущим летом

вчера, 16:04

Форвард «Баварии» Харри Кейн готов будущим летом рассмотреть вариант с возвращением в чемпионат Англии.

В следующее межсезонье в контракте игрока активируется пункт, по которому он будет доступен для трансфера за 54 млн фунтов. По этой причине возможность подписать Кейна рассматривают почти все ведущие клубы АПЛ.

Кейн готов даже вернуться в «Тоттенхэм», из которого он и перешел в «Баварию» в 2023 году, однако это случится только в том случае, если «шпоры» попадут в Лигу чемпионов.

Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:39
Бавария ему платит космические 480 тыс.евро в неделю, и этим заманила в свой чемпионат. В Англии столько платить ему никто не будет, ему уже 33-ий год пошел.
Думаю долго посидит в Баварии получая ЗП.
Ник63
Ник63
вчера в 19:53
Не пишите ерунды
c593bvp5jzbz
c593bvp5jzbz
вчера в 18:21
У Кейна теперь повышенные запросы
particular
particular
вчера в 17:51
Теперь Кейн определяет готовность и условия...
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:21
Хорошая командировка получилась у Кейна – некоторое подобие "Дачной поездки сержанта Цыбули"... Харри прекрасно провёл время в Баварии — забивал, отдавал, выдавая сногсшибательную статистику. А главное, Кейн, наконец-то, стал получать трофеи, хотя англичанин всех напугал своим первым сезоном - многие подумали, что он притащил с собой из Англии проклятье Тоттенхэма. Считаю, что закончить карьеру игрока Харри Кейн должен именно в Англии. В каком клубе? Лично мне это не кажется важным...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:38
В МЮ бы его, было бы интересно
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:15
Уже 33 года будет, кто будет готов заплатить такие бабки?
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:09
Зря он ушел выбрал салатницу в место рекорда Ширера
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:05
Харри ещё не всё "сказал" в АПЛ...)
