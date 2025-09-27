Кейн готов вернуться в чемпионат Англии будущим летом

1758978254

вчера, 16:04

Форвард «Баварии» готов будущим летом рассмотреть вариант с возвращением в чемпионат Англии.

В следующее межсезонье в контракте игрока активируется пункт, по которому он будет доступен для трансфера за 54 млн фунтов. По этой причине возможность подписать Кейна рассматривают почти все ведущие клубы АПЛ .

Кейн готов даже вернуться в «Тоттенхэм», из которого он и перешел в «Баварию» в 2023 году, однако это случится только в том случае, если «шпоры» попадут в Лигу чемпионов.