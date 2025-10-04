МЮ уволит Аморима в случае поражения от «Сандерленда»

Английский «Манчестер Юнайтед» уволит тренера Рубена Аморима, если проиграет сегодня «Сандерленду» в домашнем матче 7-го тура АПЛ.
Заменить португальца может экс-тренер сборной Англии Гарет Саутгейт. По некоторым данным, Аморим получит 12 млн фунтов стерлингов отступных в случае увольнения до 1 ноября.
В данный момент МЮ с 7 очками идет на 14-м месте в таблице.
P.S. Очередной публичный кринж от действий Рэдклиффа и банды... ( facepalm).
