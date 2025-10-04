  • Поиск
МЮ уволит Аморима в случае поражения от «Сандерленда»

вчера, 12:49
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 0Логотип футбольный клуб СандерлендСандерлендМатч завершен

Английский «Манчестер Юнайтед» уволит тренера Рубена Аморима, если проиграет сегодня «Сандерленду» в домашнем матче 7-го тура АПЛ.

Заменить португальца может экс-тренер сборной Англии Гарет Саутгейт. По некоторым данным, Аморим получит 12 млн фунтов стерлингов отступных в случае увольнения до 1 ноября.

В данный момент МЮ с 7 очками идет на 14-м месте в таблице.

lobsterdam
lobsterdam ответ Lewa2708 (раскрыть)
вчера в 21:57
А КТО меняет "высшее руководство"? Есть еще более "высшее"? Кто они?
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:55
Саутгейт обломался...Но ведь он разве тренировал что-то серьезное, кроме сборной, с которой тоже ничего не добился? Аморим не тянет, это понятно, Саутгейт потянет?Что-то сомнительно...
anzhi1
anzhi1
вчера в 18:29
Значит пока не уволят
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:20
Давно пора его уволнять
112910415
112910415
вчера в 15:09
Чем дальше, тем хуже...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 15:06, ред.
На фига это "если проиграет"???! Не получается у португальца...без "если" в аэропорт с чемоданами...
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 14:38
Тут уже никакой менеджер не поможет, надо менять высшее руководство
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 14:37
черные коты не спасают)) они просто переходят дорогу амориму.
Горожане
Горожане
вчера в 14:36
Оставьте его в покое, пусть работает!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 14:02, ред.
Репутация модмочена больше у МЮ, - публичный шантаж коуча в контексте " если проиграем, то... ", бросает тень на бренд и возводит эмблему клуба в ранг дешёвой нашивки. Админы МЮ показывают норов озверелых мещан, а не породистых менеджеров.

P.S. Очередной публичный кринж от действий Рэдклиффа и банды... ( facepalm).
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:47
А ведь Аморим молодец — как он ловко нёс какую-то чушь о годах плодотворной работы в интересах Манчестер Юнайтед, о верности философии игры говорил. Тем временем думал о двенадцати миллионах, которые он рано или поздно, все равно получит. Репутация теперь, конечно, подмочена но это не беда. "Пока живут на свете дураки, обманом жить нам, стало быть, с руки!" — произнёс тихо Аморим и улыбнулся... Жизнь удалась!!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:35
Даёшь победу Манчестер Юнайтед ещё не всё потеряно)))
Bad Listener
Bad Listener ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 13:08
Всех не спасти, итак в прошлом году уберегли Боярского от заворота кишок, фанаты по всему миру много чего обещают, на то они и фанаты
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 13:08
Сегодня не уволят, МЮ может скатать ничью с котами. А вот матч с Ливерпулем может стать для Аморима последним в МЮ.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 13:05
еще пару лет?))
тот фанат МЮ за два года превратится в лохматого мамонта.
или Рапунцеля.
сегодня ровно год исполнится как он дал обещание не стричь волосы, пока Юнайтед не одержит 5 побед подряд.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:58
лишь бы черные коты не поддались поддержать Аморима))
ничья будет хорошим результатом для всех.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:58, ред.
Чот быстро, а как же пару лет подождать, дать поработать?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:53
По моему мнению, уволить нужно было до начала сезона...
