МЮ уволит Аморима в случае поражения от «Сандерленда»

1759571386

вчера, 12:49

Английский «Манчестер Юнайтед» уволит тренера , если проиграет сегодня «Сандерленду» в домашнем матче 7-го тура АПЛ .

Заменить португальца может экс-тренер сборной Англии Гарет Саутгейт. По некоторым данным, Аморим получит 12 млн фунтов стерлингов отступных в случае увольнения до 1 ноября.