ФНЛ выпустила мобильное приложение для футболистов

Футбольная национальная лига, под эгидой которой проходят матчи во втором и третьем дивизионе России, объявила о выходе мобильного приложения, разработанного специально для игроков лиги.
В заявлении говорится:
Теперь у всех игроков Лиги есть личный кабинет, который собирает всё самое важное в одном месте — мобильное приложение ФНЛ360.
Что есть в приложении? ⬇️
📊 Персональная статистика
Следи за игровыми показателями, получай статистику после матчей и сравнивай себя с другими игроками в рейтинге Лиги
💪 Сервисы для саморазвития
Смотри курсы по питанию, восстановлению, психологии, тренировкам в зале и другим темам
✅ Партнёрские бонусы
Получай скидки на бутсы, сессии с психологом и другие сервисы для футболистов от партнеров ФНЛ
📲 Связь с командой
Проходи опросники тренерского штаба и следи за расписанием своего клуба, если он подключен к цифровой платформе ФНЛ360
Получить доступ к ФНЛ360 могут только футболисты ФНЛ после регистрации в приложении и прохождения верификации.
сделал передачу, а потом отслеживай ее попадание в статистику
Благодарю за информацию!
Я пока не разобрался в механизме, но попробую. )
В конкурсе можно принимать участие всегда, просто заходя на страницы матчей и делая ставки (ставятся очки для ставок на сайте, без денежного элемента).
Можете почитать о конкурсе здесь - https://www.soccer.ru/game
А ниже пользователи говорят о группе без призов, внеконкурсной группе где нет заработка очков, а всем выдаётся по 2000 очков каждый день.
