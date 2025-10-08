  • Поиск
ФНЛ выпустила мобильное приложение для футболистов

08 октября 2025, 18:05

Футбольная национальная лига, под эгидой которой проходят матчи во втором и третьем дивизионе России, объявила о выходе мобильного приложения, разработанного специально для игроков лиги.

В заявлении говорится:

Теперь у всех игроков Лиги есть личный кабинет, который собирает всё самое важное в одном месте — мобильное приложение ФНЛ360.

Что есть в приложении? ⬇️

📊 Персональная статистика

Следи за игровыми показателями, получай статистику после матчей и сравнивай себя с другими игроками в рейтинге Лиги

💪 Сервисы для саморазвития

Смотри курсы по питанию, восстановлению, психологии, тренировкам в зале и другим темам

Партнёрские бонусы

Получай скидки на бутсы, сессии с психологом и другие сервисы для футболистов от партнеров ФНЛ

📲 Связь с командой

Проходи опросники тренерского штаба и следи за расписанием своего клуба, если он подключен к цифровой платформе ФНЛ360

Получить доступ к ФНЛ360 могут только футболисты ФНЛ после регистрации в приложении и прохождения верификации.

memphis
memphis
вчера в 07:48
А ставки будут там?))
112910415
112910415
вчера в 07:30
это крайне увлекательно ...
сделал передачу, а потом отслеживай ее попадание в статистику
Alex_67
Alex_67
вчера в 00:40
И как же футболисты оценили приложение?
fvbxjg332yqf
fvbxjg332yqf
08 октября в 20:27
Интересно, есть ли там ставки? 🤔
shlomo
shlomo
08 октября в 19:05
О как.... а адрес можно опубликовать было... или все нужно искать в нете....
Варвар7
Варвар7
08 октября в 18:43
Получается своеобразная футбольная социальная сеть?)
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan
08 октября в 18:20, ред.
Доброго вечера!

Благодарю за информацию!

Я пока не разобрался в механизме, но попробую. )
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
08 октября в 18:14
Добрый вечер.

В конкурсе можно принимать участие всегда, просто заходя на страницы матчей и делая ставки (ставятся очки для ставок на сайте, без денежного элемента).

Можете почитать о конкурсе здесь - https://www.soccer.ru/game

А ниже пользователи говорят о группе без призов, внеконкурсной группе где нет заработка очков, а всем выдаётся по 2000 очков каждый день.
