ФНЛ выпустила мобильное приложение для футболистов

Футбольная национальная лига, под эгидой которой проходят матчи во втором и третьем дивизионе России, объявила о выходе мобильного приложения, разработанного специально для игроков лиги.

В заявлении говорится:

Теперь у всех игроков Лиги есть личный кабинет, который собирает всё самое важное в одном месте — мобильное приложение ФНЛ360.

Что есть в приложении? ⬇️

📊 Персональная статистика

Следи за игровыми показателями, получай статистику после матчей и сравнивай себя с другими игроками в рейтинге Лиги

💪 Сервисы для саморазвития

Смотри курсы по питанию, восстановлению, психологии, тренировкам в зале и другим темам

✅ Партнёрские бонусы

Получай скидки на бутсы, сессии с психологом и другие сервисы для футболистов от партнеров ФНЛ

📲 Связь с командой

Проходи опросники тренерского штаба и следи за расписанием своего клуба, если он подключен к цифровой платформе ФНЛ360