В ЦСКА изучают возможность подготовить ассистента для тренера с помощью ИИ

вчера, 09:30

Существует гипотеза, согласно которой можно подготовить ассистента для тренеров при помощи искусственного интеллекта. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал исполнительный директор ПФК ЦСКА Савва Шипов.

«Есть одна из гипотез, что можно подготовить помощника для тренеров с точки зрения анализа тактики того, как команда, например, сыграла первый тайм. И дать какие-то рекомендации относительно того, что может быть изменено во втором», — сказал собеседник агентства.

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме примут участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ — Фонд Росконгресс.

ЦСКА
Источник: itar-tass.com
Red blu
Red blu ответ valeron4321 (раскрыть)
вчера в 13:39
А ассистенту заложат в ИИ как не получить серьезную травму при агрессивном приближении игрока противника, как делал игрок Краснодара Кордоба в матче с ЦСКА против Мойзеса.
Bad Listener
Bad Listener ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 12:54, ред.
Да не, слишком высокомерно считать что мы вообще для ИИ какую то угрозу представляем с его несоизмеримо большим iq чем наш, вот вы бы захотели избавиться от мышей Пинки и Брейна узнав что они планируют захватить мир? Нет, вы бы только умилились и посмеялись. Так же и ИИ будет к нашим потугам изобразить свою значимость относиться, с теплотой и умилением) А если вдруг решат то это не будет как в Терминаторе, возможности ИИ позволят уничтожить людей на всей планете мгновенно, изменив состав атмосферы например, мы просто упадём замертво в один миг и даже не узнаем и не поймём что произошло. Фильмы типа Терминатор не очень продуманы, да и если бы это было продумано то и фильма то и не было бы. Скайнет слишком тугой для ИИ, как будто ему не дали вообще вычислительной мощности. Но скорее всего ИИ просто сделает себя неуязвимым и не станет заморачиваться с тем чтобы кого то уничтожать, это проще и эффективнее чем постоянно бояться внешних угроз и бороться с ними.
lotsman
lotsman
вчера в 10:13, ред.
Доиграются люди с ИИ до того момента, когда ИИ решит, что люди вообще то ему не нужны и избавится от них. Когда то "Из пушки на луну" было фантастикой, потом "Гиперболоид инженера Гарина"..............."Терминатор". Придёт время и терминаторы начнут избавляться от людей.)
LOpp
LOpp
вчера в 10:12, ред.
в Англии вроде Брайтон уже несколько лет ищет новых игроков с помощью ИИ
и результаты у них явно пошли в гору.
2025 - 8 место
2024 - 11 место
2023 - 6 место
2022 - 9 место

2021 - 16 место
2020 - 15 место
yencgzk5uwfh
yencgzk5uwfh
вчера в 10:08
Цска ищет пути к чемпионству
valeron4321
valeron4321
вчера в 10:00
А ассистенту заложат в ИИ в муках хвататься за причинное место при агрессивном приближении игрока противника, как делал игрок ЦСКА Мозес в матче с Краснодаром при удалении Кордобы?
Вещий
Вещий
вчера в 09:52
И после этого "настоящему футболу" придет кирдык....
