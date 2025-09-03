В ЦСКА изучают возможность подготовить ассистента для тренера с помощью ИИ

Существует гипотеза, согласно которой можно подготовить ассистента для тренеров при помощи искусственного интеллекта. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал исполнительный директор ПФК ЦСКА Савва Шипов.
«Есть одна из гипотез, что можно подготовить помощника для тренеров с точки зрения анализа тактики того, как команда, например, сыграла первый тайм. И дать какие-то рекомендации относительно того, что может быть изменено во втором», — сказал собеседник агентства.
Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме примут участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ — Фонд Росконгресс.
и результаты у них явно пошли в гору.
2025 - 8 место
2024 - 11 место
2023 - 6 место
2022 - 9 место
2021 - 16 место
2020 - 15 место
