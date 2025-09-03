В ЦСКА изучают возможность подготовить ассистента для тренера с помощью ИИ

1756881010

вчера, 09:30

Существует гипотеза, согласно которой можно подготовить ассистента для тренеров при помощи искусственного интеллекта. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал исполнительный директор ПФК ЦСКА Савва Шипов.

«Есть одна из гипотез, что можно подготовить помощника для тренеров с точки зрения анализа тактики того, как команда, например, сыграла первый тайм. И дать какие-то рекомендации относительно того, что может быть изменено во втором», — сказал собеседник агентства.

