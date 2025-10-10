  • Поиск
РФС увеличил срок отстранения Писарского за ставки на четыре месяца

вчера, 15:58

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) принял решение об увеличении срока отстранения Владимира Писарского на четыре месяца. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Решение было принято по итогам заседания, которое прошло в пятницу.

«Комитетом по этике установлено, что Владимир Писарский, официально являясь профессиональным футболистом „Иртыша“, принял прямое участие в пари на футбольные матчи в российской букмекерской конторе, сказал председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов. — Статья 18 регламента РФС по этике запрещает субъектам футбола прямо или косвенно принимать участие в пари, азартных играх, лотереях или аналогичных мероприятиях, связанных с футбольными матчами или соревнованиями и/или любыми сопутствующими футбольными мероприятиями. При определении санкции комитет также учел наличие отягчающих обстоятельств».

hscy533zd79f
hscy533zd79f
вчера в 16:58
Лишили человека заработка
Шуня771
Шуня771
вчера в 16:23
Слишком суровое наказание.
Гость
