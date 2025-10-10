РФС увеличил срок отстранения Писарского за ставки на четыре месяца

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) принял решение об увеличении срока отстранения Владимира Писарского на четыре месяца. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Решение было принято по итогам заседания, которое прошло в пятницу.
«Комитетом по этике установлено, что Владимир Писарский, официально являясь профессиональным футболистом „Иртыша“, принял прямое участие в пари на футбольные матчи в российской букмекерской конторе, сказал председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов. — Статья 18 регламента РФС по этике запрещает субъектам футбола прямо или косвенно принимать участие в пари, азартных играх, лотереях или аналогичных мероприятиях, связанных с футбольными матчами или соревнованиями и/или любыми сопутствующими футбольными мероприятиями. При определении санкции комитет также учел наличие отягчающих обстоятельств».