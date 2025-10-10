РФС увеличил срок отстранения Писарского за ставки на четыре месяца

1760101116

вчера, 15:58

Комитет по этике Российского футбольного союза ( РФС ) принял решение об увеличении срока отстранения на четыре месяца. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Решение было принято по итогам заседания, которое прошло в пятницу.