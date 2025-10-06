РФС 10 октября рассмотрит новое дело против отстраненного Писарского

1759781206

06 октября 2025, 23:06

Российский футбольный союз ( РФС ) намерен 10 октября рассмотреть новое дело против ранее отстраненного за ставки нападающего . Об этом в своем Telegram-канале сообщил юрист спортсмена Антон Смирнов.

Причиной для нового дисциплинарного производства, как уточнил Смирнов, стало совершение Писарским двух ставок в 2020 году, когда футболист выступал за омский «Иртыш». Юрист также отметил, что форвард не совершал ставок на футбольные события.

3 июля комитет по этике РФС дисквалифицировал Писарского на четыре года, три из которых — условно. Нападающий принадлежал самарским «Крыльям Советов», но выступал за «Сочи» на правах аренды. 16 июля самарский клуб объявил о расторжении контракта с форвардом.

Комитет по этике РФС установил, что выступавший за «Сочи» Писарский в день первого стыкового матча за право сыграть в Мир — Российской премьер-лиге с «Пари Нижний Новгород» перевел на банковскую карту друга крупную сумму. Футболист был осведомлен, что тот планирует совершить за счет полученных средств ставки в букмекерских конторах, связанные со стыковыми матчами. Часть ставок была сделана на невыход «Сочи» в премьер-лигу, Писарский при этом участвовал в первом стыковом матче 28 мая 2025 года, в котором получил прямую красную карточку на 35-й минуте.

7 августа стало известно, что РФС отклонил апелляцию Писарского по делу о ставках. Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что футболист намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд. Регламент РФС по этике запрещает субъектам футбола прямо или косвенно принимать участие в пари, азартных играх, лотереях или аналогичных мероприятиях, связанных с футбольными матчами.