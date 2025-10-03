В КДК РФС отложили рассмотрение вопроса по «Химкам» до 16 октября

1759504658

вчера, 18:17

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) отложил на две недели рассмотрение процедуры регулирования долгов перед футболистами «Химок». Об этом журналистам сообщил глава комитета .

Ранее Арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом. КДК РФС планировал начать рассматривать процедуру регулирования долгов 3 октября.

"Перед заседанием выяснилось, что один из бывших генеральных директоров «Химок» Николай Оленев по объективным причинам не может принять участие в заседании. КДК решил пригласить арбитражного управляющего «Химок» и еще ряд представителей клуба, включая учредителей. И уже в таком составе рассмотреть все обстоятельства дела, которые привели к потери профессионального статуса клуба «Химки», — сказал Григорьянц.

« КДК принял решение отложить рассмотрение на две недели и рассмотреть документы департамента регистрации. Ориентировочно планируется рассмотрение дела 16 октября», — добавил он.