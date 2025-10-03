В КДК РФС отложили рассмотрение вопроса по «Химкам» до 16 октября

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отложил на две недели рассмотрение процедуры регулирования долгов перед футболистами «Химок». Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Ранее Арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом. КДК РФС планировал начать рассматривать процедуру регулирования долгов 3 октября.
"Перед заседанием выяснилось, что один из бывших генеральных директоров «Химок» Николай Оленев по объективным причинам не может принять участие в заседании. КДК решил пригласить арбитражного управляющего «Химок» и еще ряд представителей клуба, включая учредителей. И уже в таком составе рассмотреть все обстоятельства дела, которые привели к потери профессионального статуса клуба «Химки», — сказал Григорьянц.
«КДК принял решение отложить рассмотрение на две недели и рассмотреть документы департамента регистрации. Ориентировочно планируется рассмотрение дела 16 октября», — добавил он.
«Химки» объявили о приостановке деятельности 18 июня. Ранее клуб по причине финансовых проблем не получил лицензию для участия в сезоне Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) и лишился возможности выступить в высшем дивизионе чемпионата России.
И ещё: Финансовый управляющий нейтральное(!) лицо и приходить слушать, как плачут кредиторы и жалеть их, не имеет право!
