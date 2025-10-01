РФС может погасить долги сотрудникам «Химок» за счет средств из-за рубежа

1759315791

01 октября 2025, 13:49

Российский футбольный союз ( РФС ) может погасить задолженность перед бывшими сотрудниками «Химок» за счет средств из международных организаций. Об этом рассказал генеральный секретарь РФС на встрече с бывшими сотрудниками подмосковного клуба.

Ранее Арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом.

«При определенных обстоятельствах в случае невозможности исполнения в адрес субъекта футбола они могут исполняться в адрес общероссийской спортивной федерации. Подобные обязательства в отношении „Химок“ могут исполняться — такие случаи возможны, по определенным программам выплаты идут от международных организаций», — сказал Митрофанов.

«Не идет речь о супергигантских суммах, но мы с коллегами подумаем, можем найти правовой механизм [для выплат]. Сотрудники являются для нас частью отрасли. Будем думать, какую правовую возможность искать для погашения долгов перед сотрудниками, клубами, бюджетом и так далее», — добавил Митрофанов.