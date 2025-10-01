КДК РФС начнет рассматривать регулирование долгов перед игроками «Химок»

1759315984

01 октября 2025, 13:53

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) 3 октября начнет рассматривать процедуру регулирования долгов перед футболистами «Химок». Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь РФС .

Ранее Арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом. Инвестором клуба являлся Туфан Садыгов.

«Речь шла об 1 млрд рублей задолженности, определенные платежи перед бюджетами различных уровней были сделаны, к 27 мая нам клятвенно обещали, средства обеспечивали безотзывными векселями, но нас не устраивали сроки действия данных векселей. „Химки“ могли подать заявку на лицензирование в других спортивных дивизионах, но коллеги этим не воспользовались, данное юридическое лицо уже не могло участвовать в официальных соревнованиях. Тем не менее мы продолжали вести переговоры с представителями руководства футбольного клуба „Химки“ относительно регулирования всех долгов перед футболистами и иными субъектами футбола. Обещали до 1 октября, но долги по прежнему имеют место быть, мы возбудили дисциплинарную процедуру в отношении „Химок“, рассмотрение которой начнется 3 октября КДК РФС », — сказал Митрофанов.