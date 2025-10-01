  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: РФС

КДК РФС начнет рассматривать регулирование долгов перед игроками «Химок»

01 октября 2025, 13:53

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) 3 октября начнет рассматривать процедуру регулирования долгов перед футболистами «Химок». Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Ранее Арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом. Инвестором клуба являлся Туфан Садыгов.

«Речь шла об 1 млрд рублей задолженности, определенные платежи перед бюджетами различных уровней были сделаны, к 27 мая нам клятвенно обещали, средства обеспечивали безотзывными векселями, но нас не устраивали сроки действия данных векселей. „Химки“ могли подать заявку на лицензирование в других спортивных дивизионах, но коллеги этим не воспользовались, данное юридическое лицо уже не могло участвовать в официальных соревнованиях. Тем не менее мы продолжали вести переговоры с представителями руководства футбольного клуба „Химки“ относительно регулирования всех долгов перед футболистами и иными субъектами футбола. Обещали до 1 октября, но долги по прежнему имеют место быть, мы возбудили дисциплинарную процедуру в отношении „Химок“, рассмотрение которой начнется 3 октября КДК РФС», — сказал Митрофанов.

«Химки» объявили о приостановке деятельности 18 июня. Ранее клуб по причине финансовых проблем не получил лицензию для участия в сезоне Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) и лишился возможности выступить в высшем дивизионе чемпионата России.

Подписывайся в ВК
Все новости
РФС может погасить долги сотрудникам «Химок» за счет средств из-за рубежа
01 октября
РФС работает над увеличением интереса молодежи к футболу
26 сентября
В РФС объяснили, почему не сразу было вынесено решение по Кордобе
25 сентября
В РФС рассказали о работе по возвращению продажи пива на стадионах
24 сентября
В РФС не поступало запросов от УЕФА по работе судей на матчах
24 сентября
Против возвращения России на международные турниры выступили 14 стран
17 сентября
 
Все комментарии
112910415
112910415
02 октября в 08:12
дэнги, дэнги давай !
Vilar
Vilar
01 октября в 19:05
Митрофанов точно соответствует своей фамилии. Если организация, предприятие, физлицо признано банкротом, то обязательно, арбитражным судом назначается финансовый управляющий. В обязанности, которого входят вопросы урегулирования между банкротом и кредиторами (в данном случае все работники клуба, в т.ч. игроки). Какая дисциплинарная процедура, ни хрена не решат, пока не сделают опись всего имущества, которое должны выставить на продажу, все счета во всех банках: приход и расходы, всё только ч/з финансового управляющего. Какой КДК РФС, разве, что языками помолоть. Короче, полное сумасшествие в рфс "по прежнему имеет место быть".
Варвар7
Варвар7
01 октября в 15:04
Ну здесь надо "держать ухо востро" , что бы не "нахимичили"...)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 