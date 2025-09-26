  • Поиск
РФС работает над увеличением интереса молодежи к футболу

26 сентября 2025, 19:07

РФС использует различные форматы, чтобы привлечь молодую аудиторию к просмотру футбольных матчей.

Об этом Матч ТВ заявила заместитель генсекретаря организации Эрика Сурикова:

Мы следим за статистикой, за медиапоказателями. Сегодня было приятно услышать про возможности «Газпром‑Медиа Холдинга» в целом. Все площадки холдинга дают кумулятивный эффект по привлечению аудитории к российскому футболу. Что касается молодежной аудитории, то мы стараемся разнообразить наши форматы. Сейчас действительно скорее клиповое смотрение, когда тяжело привлечь аудиторию к телевизору на 1,5 часа.

Мы используем разные площадки и форматы, в том числе совместно с Матч ТВ. Например, хайлайты. Пытаемся разговаривать с аудиторией на том языке, который ей интересен.

Варвар7
Варвар7
26 сентября в 20:45
"РФС работает над увеличением интереса молодежи к футболу" - забыли добавить - "Не покладая рук"...)
Futurista
Futurista ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
26 сентября в 20:01, ред.
На ремонт Провала)...это важно)...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
26 сентября в 19:57
пусть Эрика скажет о тех клубов, кто за эти последние 10-15 лет были профи,
а сейчас опустились на любительский уровень
или вообще перестали существовать.
почти 60 футбольных клубов исчезли.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ CCCP1922 (раскрыть)
26 сентября в 19:54, ред.
Какую нахрен деятельность ?!
Пилят бабло бюджетное и делают умное е*ало. Всего делов!
CCCP1922
CCCP1922
26 сентября в 19:48
А ведь она за свою деятельность получает неплохие деньги. Хорошо кто-то пристроил...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Alex_67 (раскрыть)
26 сентября в 19:47
У нас щас одна проблема: люди ( Эрика одна из них) есть, но лес в Магадане валить некому - доставка до курорта хромает.
Alex_67
Alex_67
26 сентября в 19:43
Эрика Сурикова? Кто она такая, я её не знаю, но уверен, в футболе она слабо разбирается. Заместитель Генерального секретаря РФС? Как никому неизвестного человека приняли на такую солидную должность? А ведь она сказала, что РФС работает над повышением интереса к футболу – сказала с использованием стандартных слов. Эта женщина уверена, что убедила нас? В каждой её фразе чувствуется формальное отношение к своему делу. Какие ещё совместные площадки с Матч ТВ? Телеканал не может организовать нормальную трансляцию матчей РПЛ. Что смотреть молодым людям? Дартс, бильярд, боулинг? А ведь футбол гораздо популярнее...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
26 сентября в 19:36, ред.
Я вот когда подобное читаю, то вспоминаю продажу билетов ментам на Провал от Остапа Бендера... из к/ф 12 Стульев.
