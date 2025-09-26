РФС работает над увеличением интереса молодежи к футболу

РФС использует различные форматы, чтобы привлечь молодую аудиторию к просмотру футбольных матчей.

Об этом Матч ТВ заявила заместитель генсекретаря организации Эрика Сурикова:

Мы следим за статистикой, за медиапоказателями. Сегодня было приятно услышать про возможности «Газпром‑Медиа Холдинга» в целом. Все площадки холдинга дают кумулятивный эффект по привлечению аудитории к российскому футболу. Что касается молодежной аудитории, то мы стараемся разнообразить наши форматы. Сейчас действительно скорее клиповое смотрение, когда тяжело привлечь аудиторию к телевизору на 1,5 часа.

Мы используем разные площадки и форматы, в том числе совместно с Матч ТВ. Например, хайлайты. Пытаемся разговаривать с аудиторией на том языке, который ей интересен.