Неймар может перейти в «Интер Майами», воссоединившись с Месси и Суаресом

11 октября 2025, 13:33

Бразильский нападающий Неймар может перейти в клуб Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами». Об этом сообщила газета Daily Mail.

По информации источника, руководство «Интер Майами» рассматривает возможность вновь объединить в одной команде Неймара, аргентинского нападающего Лионеля Месси и уругвайского форварда Луиса Суаресе, которые вместе играли за испанскую «Барселону». Отмечается, что сделка может состояться после истечения контракта Неймара с бразильским «Сантосом», однако пока переговоры не начались. При этом, согласно изданию, сторона бразильца настроена положительно, поскольку переход несет как ценность на поле, так и за его пределами.

Неймару 33 года, он выступает за «Сантос» с января, подписав контракт на полгода. Позднее футболист принял решение продлить соглашение до конца 2025 года. «Сантос» является первым клубом в карьере форварда, в его составе футболист выиграл Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес. С августа 2023 года Неймар играл за «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, который расторг с ним контракт в январе 2025-го.

Перед переходом в «Аль-Хиляль» Неймар выступал за французский ПСЖ. За его трансфер парижский клуб в 2017 году заплатил «Барселоне» рекордные для мирового футбола €222 млн. Вместе с ПСЖ футболист стал пятикратным чемпионом Франции, четырехкратным обладателем суперкубка страны, трижды победил в Кубке Франции, дважды — в Кубке лиги. В составе «Барселоны» футболист дважды выиграл чемпионат Испании, три раза — кубок страны, по разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Неймар играл вместе с Месси и Сауресом в «Барселоне» с 2014 по 2017 год. За это время, по данным портала Squawka, они на троих забили 364 мяча и отдали 173 голевые передачи в разных соревнованиях. В сезоне-2014/15 вместе «Барселона» завоевала требл — выиграла Лигу чемпионов, а также чемпионат и кубок страны.

На счету Неймара 79 голов в составе сборной Бразилии, что является лучшим показателем в истории национальной команды.

Джохар Ву
Джохар Ву
17 октября в 01:21
Скорее маркетинговый ход "Воссоедение МСН" А дальше, если сыграет хотя бы несколько в МЛС, это уже хорошо будет
Nenash
Nenash
11 октября в 19:00
Неймар сам не знает, что он хочет. Его здоровье и образ жизни не выдержали жары и сухости СА. В Майами жарко и влажно. Там он подавно "расплавится". Свой шанс, чтобы Месси помог ему выиграть ЗМ, он уже упустил. К тому же Суарес и Месси не составят ему компании ходить по ночным пабам и играть в покер. А Майами лучше защитников нормальных приобрести, а не эту "головную боль". Впрочем, может воссоединение МСН его изменит?. 🤔😏
shlomo
shlomo
11 октября в 13:55
С точки зрения медийной составляющей - трансфер-бомба. С точки зрения продаж билетов, атрибутики и прочего - транфер-бомба. С точки зрения достижения результатов - сомнительно.... Неймар, к сожалению, уже толком не играет. Месси и Саурес с их профессионализмом еще и карьеру позже закончат (не удивлюсь).
sv_1969
sv_1969
11 октября в 13:50, ред.
Вот уж не знаю!Нужен ли он им там?А так было бы интересно)))
