Неймар может перейти в «Интер Майами», воссоединившись с Месси и Суаресом

11 октября 2025, 13:33

Бразильский нападающий может перейти в клуб Главной футбольной лиги ( MLS ) «Интер Майами». Об этом сообщила газета Daily Mail.

По информации источника, руководство «Интер Майами» рассматривает возможность вновь объединить в одной команде Неймара, аргентинского нападающего Лионеля Месси и уругвайского форварда Луиса Суаресе, которые вместе играли за испанскую «Барселону». Отмечается, что сделка может состояться после истечения контракта Неймара с бразильским «Сантосом», однако пока переговоры не начались. При этом, согласно изданию, сторона бразильца настроена положительно, поскольку переход несет как ценность на поле, так и за его пределами.

Неймару 33 года, он выступает за «Сантос» с января, подписав контракт на полгода. Позднее футболист принял решение продлить соглашение до конца 2025 года. «Сантос» является первым клубом в карьере форварда, в его составе футболист выиграл Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес. С августа 2023 года Неймар играл за «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, который расторг с ним контракт в январе 2025-го.

Перед переходом в «Аль-Хиляль» Неймар выступал за французский ПСЖ . За его трансфер парижский клуб в 2017 году заплатил «Барселоне» рекордные для мирового футбола €222 млн. Вместе с ПСЖ футболист стал пятикратным чемпионом Франции, четырехкратным обладателем суперкубка страны, трижды победил в Кубке Франции, дважды — в Кубке лиги. В составе «Барселоны» футболист дважды выиграл чемпионат Испании, три раза — кубок страны, по разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Неймар играл вместе с Месси и Сауресом в «Барселоне» с 2014 по 2017 год. За это время, по данным портала Squawka, они на троих забили 364 мяча и отдали 173 голевые передачи в разных соревнованиях. В сезоне-2014/15 вместе «Барселона» завоевала требл — выиграла Лигу чемпионов, а также чемпионат и кубок страны.

На счету Неймара 79 голов в составе сборной Бразилии, что является лучшим показателем в истории национальной команды.