Отец Джоба Беллингема разругался с «Боруссией» из-за игровой практики сына

05 октября 2025, 11:28

Отец хавбека недоволен тем, что его сын имеет ограниченную игровую практику в «Боруссии» Дортмунд.

После перехода из «Сандерленда» минувшим летом семья Беллингема надеялась, что игра за «Боруссию» послужит для Джоба трамплином в большой клуб, как это случилось с его братом Джудом.

Однако пока Беллингем вышел на поле в стартовом составе лишь в двух матчах Бундеслиги.

Известно, что после одной из игр отец Джоба ворвался в раздевалку команды, требуя объяснений от тренера. Теперь ему закрыт доступ в подтрибунные помещения стадиона «Боруссии».