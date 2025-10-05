  • Поиск
Отец Джоба Беллингема разругался с «Боруссией» из-за игровой практики сына

05 октября 2025, 11:28

Отец хавбека Джоба Беллингема недоволен тем, что его сын имеет ограниченную игровую практику в «Боруссии» Дортмунд.

После перехода из «Сандерленда» минувшим летом семья Беллингема надеялась, что игра за «Боруссию» послужит для Джоба трамплином в большой клуб, как это случилось с его братом Джудом.

Однако пока Беллингем вышел на поле в стартовом составе лишь в двух матчах Бундеслиги.

Известно, что после одной из игр отец Джоба ворвался в раздевалку команды, требуя объяснений от тренера. Теперь ему закрыт доступ в подтрибунные помещения стадиона «Боруссии».

Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
05 октября в 16:08, ред.
Какой трамплин....
А Боруссия для Джоба и Папы не большой клуб ??
Может это его край...выше не получится...
Если экономные и практичные немцы приклеили к лавке игрока которого купили за 30 млн значит не так он и хорош.....как расчитывали....
Baggio R.
Baggio R. ответ пират Елизаветы (раскрыть)
05 октября в 13:43, ред.
Ну, Нара еще и порно-звезда в прошлом, так что неудивительно)
112910415
112910415
05 октября в 13:21
Кошмар!
Тренер посмел не послушаться папу?!
A.S.A
A.S.A ответ пират Елизаветы (раскрыть)
05 октября в 12:52
Согласен на все 100% с вами! Вон мама Мбаппе уже "помогла" сыну "отсидеться" в Париже, возможно перейди он в Мадрид раньше, уже бы и командных трофеев бы срубил с Реалом и ЗМ возможно получил бы....
Ну в Ванда это вообще, отдельная история)))))
Звонкий пони
Звонкий пони
05 октября в 12:51
когда из грязи в князи выбираются гнилые людишки,получается нечто подобное.
одного в сборную не берут,потому что корона в дверь не проходит,а карьеру второго батя загубит
a4j4a7uughmv
a4j4a7uughmv
05 октября в 12:37
Будет правильно, если отца Джоба отправят в Д63
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ A.S.A (раскрыть)
05 октября в 12:36
Марк не просто отец братьев Беллингэма. он еще их агент.
я раньше думал, что главное зло в мире агентов - Мино Райола и Жорж Мендеш.
но если проследит за карьерами футболистов, у которых агент - мама, папа или брат. начинаешь видеть реальное зло.
хуже только, если агент - жена, например Ванда Нара, бывшая Маури Икарди.
Alex_67
Alex_67
05 октября в 12:20
Беллингем старший решил навести порядок в футбольных делах Боруссии из Дортмунда. Человек решил, что он созрел давать советы главному тренеру команды в определении стартового состава на игры. Ну что, папа, помог сыну делать карьеру? Я не знаю, как вел себя Джоб в этой ситуации, но как поступить руководителям? Беллингем не играет важной роли в команде, поэтому логика подсказывает, от его услуг придётся отказаться. Да, удружил папа сыну. Теперь не полез бы Реалом руководить. А Джоб? Ему нужно осознать, что он не соответствует уровню Боруссии и выбрать новый клуб, без помощи отца
A.S.A
A.S.A
05 октября в 12:20
Отцу лучше не вмешиваться, иначе может навредить карьере сына. Сейчас у Ковача собрались интересные ребята в центре поля и он пытается дать время каждому. А Джобу, нужно больше "вджобывать" на тренировках, тогда и времени будет получать больше
Варвар7
Варвар7
05 октября в 11:48
Уже кому то из писателей следует подумать о написании "нетленки" с дежурным названием "Отцы и дети в футбольной сфере"....)
