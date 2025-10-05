Отец Джоба Беллингема разругался с «Боруссией» из-за игровой практики сына

Отец хавбека Джоба Беллингема недоволен тем, что его сын имеет ограниченную игровую практику в «Боруссии» Дортмунд.
После перехода из «Сандерленда» минувшим летом семья Беллингема надеялась, что игра за «Боруссию» послужит для Джоба трамплином в большой клуб, как это случилось с его братом Джудом.
Однако пока Беллингем вышел на поле в стартовом составе лишь в двух матчах Бундеслиги.
Известно, что после одной из игр отец Джоба ворвался в раздевалку команды, требуя объяснений от тренера. Теперь ему закрыт доступ в подтрибунные помещения стадиона «Боруссии».
Ну в Ванда это вообще, отдельная история)))))
