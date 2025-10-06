Хаби Алонсо попросил «Реал» наблюдать за Вирцем

1759776697

вчера, 21:51

Главный тренер мадридского «Реала» не исключает воссоединения с .

В позапрошлом сезоне они вместе выиграли титул чемпиона Бундеслиги в составе леверкузенского «Байера». Этим летом Вирц перешел из «Байера» в «Ливерпуль», а Хаби — в «Реал Мадрид». В связи с тем, что нападающий сборной Германии пока не смог адаптироваться в «Ливерпуле», Алонсо попросил руководство мадридского «Реала» следить за ситуацией с Вирцем.

«Байер» продал Вирца в «Ливерпуль» за 125 миллионов фунтов стерлингов, но нападающий пока никак не проявил себя в этом сезоне. Хаби знает о проблемах Вирца и убежден, что под его руководством он преуспел бы в качестве игрока мадридского «Реала».