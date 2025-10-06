  • Поиск
Хаби Алонсо попросил «Реал» наблюдать за Вирцем

вчера, 21:51

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо не исключает воссоединения с Флорианом Вирцем.

В позапрошлом сезоне они вместе выиграли титул чемпиона Бундеслиги в составе леверкузенского «Байера». Этим летом Вирц перешел из «Байера» в «Ливерпуль», а Хаби — в «Реал Мадрид». В связи с тем, что нападающий сборной Германии пока не смог адаптироваться в «Ливерпуле», Алонсо попросил руководство мадридского «Реала» следить за ситуацией с Вирцем.

«Байер» продал Вирца в «Ливерпуль» за 125 миллионов фунтов стерлингов, но нападающий пока никак не проявил себя в этом сезоне. Хаби знает о проблемах Вирца и убежден, что под его руководством он преуспел бы в качестве игрока мадридского «Реала».

Grizly88
Grizly88
вчера в 23:28
Слот не умеет его использовать, хотя он в лидерах в АПЛ по созданным моментам в месте с Грилишем.
Qvincy30
Qvincy30
вчера в 22:59, ред.
Своих развивай Хаби, Вирц это пройденный этап. Есть Джуд, Арда займись ими, потенциал не хуже вирца явно.
Comentarios
Comentarios
вчера в 22:56, ред.
За Салахом надо приглядывать чет подсбавил
shur
shur ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 22:27, ред.
..."Ливер" прямо таки "блещет" игрой с приходом немца! Сам Алонсо ещё никто и ни что в качестве наставника в Реале,давай ещё пока никакого Вирца на борт возьмём!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:26
За одно и за Фримонгом) ну и до кучи Бонифэйса, Гримальдо, Андриха......
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:15
Это же за сколько надо его купить чтобы получить в своё пользование?)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:00
Алонсо сможет ему помочь реанимировать карьеру.
