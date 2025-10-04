Кейну в Саудовской Аравии готовы платить 2 млн евро в неделю

«Аль-Хиляль» готов сделать капитану сборной Англии Харри Кейну щедрое предложение о переходе из «Баварии» в следующем году.
31-летний Кейн может покинуть «Баварию» следующим летом за фиксированную сумму в 60 миллионов евро благодаря пункту в его контракте.
Как сообщает BILD, центральный нападающий получит внушительное предложение от «Аль-Хиляля».
Экс-нападающему «Тоттенхэма» предложат около 2 миллионов евро в неделю за переход в Саудовскую профессиональная лигу следующим летом. Примечательно, что от подобного предложения Кейн отказался почти два года назад.
Дело в том, что месяца два назад, в Германии было интервью Тухеля, в котором, он открыто признался, что хотел бы, чтобы Кейн был у него под присмотром, то-есть в Англии, в одном из клубов АПЛ, поскольку, Кейн- любимчик Тухеля и один из главных форвардов сборной. Кроме того, я лично, пока нигде информации о предложении из СА по Кейну не читал. Не скажу, что это вымысел, но и официального подтверждения еще не было. В этом вопросе, речь идет не только об огромных деньгах, но и непростом климате, куда, якобы, приглашают Кейна... Насколько я помню, у Месси был выбор между СА и МЛС, но он выбрал- географически и климатически выгодную МЛС, несмотря на то, что налоги выше в США.
