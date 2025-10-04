Кейну в Саудовской Аравии готовы платить 2 млн евро в неделю

1759572976

вчера, 13:16

«Аль-Хиляль» готов сделать капитану сборной Англии щедрое предложение о переходе из «Баварии» в следующем году.

31-летний Кейн может покинуть «Баварию» следующим летом за фиксированную сумму в 60 миллионов евро благодаря пункту в его контракте.

Как сообщает BILD, центральный нападающий получит внушительное предложение от «Аль-Хиляля».

Экс-нападающему «Тоттенхэма» предложат около 2 миллионов евро в неделю за переход в Саудовскую профессиональная лигу следующим летом. Примечательно, что от подобного предложения Кейн отказался почти два года назад.