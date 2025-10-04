  • Поиск
Кейну в Саудовской Аравии готовы платить 2 млн евро в неделю

вчера, 13:16

«Аль-Хиляль» готов сделать капитану сборной Англии Харри Кейну щедрое предложение о переходе из «Баварии» в следующем году.

31-летний Кейн может покинуть «Баварию» следующим летом за фиксированную сумму в 60 миллионов евро благодаря пункту в его контракте.

Как сообщает BILD, центральный нападающий получит внушительное предложение от «Аль-Хиляля».

Экс-нападающему «Тоттенхэма» предложат около 2 миллионов евро в неделю за переход в Саудовскую профессиональная лигу следующим летом. Примечательно, что от подобного предложения Кейн отказался почти два года назад.

A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:00
Здравствуйте, уважаемый Виктор Семёнович!
Ну, Кейн желанный форвард для многих европейских клубов, даже не смотря на возраст, все же игрок он топовый! Но, даже если Тухель хочет видеть его на полях Англии, не факт, что самому Кейну это нужно! На ЧМ он и так будет главное ударной силой (если вдруг не словит травму), а вот что дальше?! Следующий большой турнир сборных будет когда Кейну стукнет 35 (ЧЕ), так что желание ТТ может остаться желанием Томаса Тухеля...но не Кейна. Официальных новостей я тоже не видел пока, думаю до лета будет много похожих новостей, возможно, это агентские игры....
Что касается Вашего мнения о выборе Месси, я вижу эту ситуацию немного по другому....
Месси и Роналду два культовых игрока одного поколения и возможно (это мое личное мение) Месси выбрал МЛС потому, что там ОН главная звезда всей Лиги, а в СА это звание пришлось бы делить с Роналду.... поэтому сейчас полкчается так....Рон - король Востока, а Лео-запада!
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:55
Летом Кейну будет уже 33 года и у него останется всего лишь год по контракту с Баварией. Ситуация интересная как для Харри, так и для Баварии. Как мне кажется, многое будет зависеть от того, как проведет год Харри и какие трофеи завоюет. Понятное дело, что Бундеслигу я не считаю, тут больше про ЛЧ и ЧМ! Если Кейн завоюет что-то из этого, тогда, как мне кажется, он может легко уехать на "заработки", а немецкий клуб заработает нормальные деньги, если же нет, то скорее всего, Кейн сам еще захочет поиграть в Европе, ради больших трофеев, но тогда это не выгодно Баварии, т к Кейн станет свободным агентом и не факт, что согласится остаться именно в Баварии. Вообщем, ситуауия интересная, летом всё узнаем
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:33
если Кейн скажет НЕТ саудитам, он идиот.
отличная лига чтоб на закате карьеры выиграть 4-5 трофей.
