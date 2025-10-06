  • Поиск
В «Барселоне» приняли решение о выкупе Рэшфорда

вчера, 21:56

Руководство «Барселоны» положительно оценивает игру арендованного у «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.

Sport сообщает, что «Барса» готова рассмотреть возможность выкупа англичанина. Совет директоров единогласно одобрил его кандидатуру, но есть проблема: установленная сумма отступных в размере 30 миллионов евро — это большие деньги для «Барсы». Клуб находится в сложном финансовом положении, и ему было бы трудно собрать такую сумму. Поэтому руководство каталонцев попытается договориться со своими коллегами из «Юнайтед» о приобретении Рэшфорда по цене ниже 30 миллионов евро.

Bombon
Bombon ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 03:05
Медленный? Со скоростью у него как раз все хорошо. С дриблингом проблемы. Мяч теряет в простых ситуациях. Но бить не разучился, пасовать тоже. В крайнем случае его можно поставить на позицию центрального нападающего. На ней он тоже когда-то играл. Если продолжит набирать форму и поработает над дриблингом, то 30 миллионов при нынешних ценах на игроков - очень даже неплохо. Тем более, что он может закрыть три позиции в нападении.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:39
А не слишком ли он медленный для Барселоны?
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 02:31
Многовато, конечно, но тренер знает, что делать.
Barcelona
Barcelona
сегодня в 00:17
Правельное решение!
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 23:39
30 млн может быть и много для Барсы, но за Решфорда нет. Игрок хороший
a8g4tgv765m3
a8g4tgv765m3
вчера в 23:29
Вписался неплохо в состав Барселоны, осталось поторговаться
shur
shur
вчера в 22:35
...Маркус со своей "английской" школой футбола резко выделяется
в составе Барсы от остальных парней. Наверно нашёл своё место под каталонским солнцем, только бы не сошёл с дистанции и никаких
отклонений от правил и не приведи Господь очередных дипрессий...!!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:13
Лучшая версия Маркуса стоит и больше чем 30 млн! Главный вопрос увидим ли мы её!!
Bombon
Bombon
вчера в 22:03
Лапорта о Холланде мечтает. А выясняется, что даже 30 лямов нет. Похоже, что летом усиления состава опять не будет.
Гость
