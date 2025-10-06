В «Барселоне» приняли решение о выкупе Рэшфорда

1759777016

вчера, 21:56

Руководство «Барселоны» положительно оценивает игру арендованного у «Манчестер Юнайтед» .

Sport сообщает, что «Барса» готова рассмотреть возможность выкупа англичанина. Совет директоров единогласно одобрил его кандидатуру, но есть проблема: установленная сумма отступных в размере 30 миллионов евро — это большие деньги для «Барсы». Клуб находится в сложном финансовом положении, и ему было бы трудно собрать такую сумму. Поэтому руководство каталонцев попытается договориться со своими коллегами из «Юнайтед» о приобретении Рэшфорда по цене ниже 30 миллионов евро.