«Манчестер Юнайтед» договорился о трансфере колумбийского таланта

02 октября 2025, 21:10

Английский «Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер 17-летнего колумбийского хавбека Кристиана Ороско.

За переход игрока манкунианцы заплатят клубу «Форталеза» 850 тысяч евро.

Ороско, который действует на позиции опорного хавбека, должен присоединиться к МЮ летом 2026 года.

Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 06:50
Нормальная обыденная ситуация. Купят молодого ноунейма и сразу же отдадут в аренду для проверки и обкатки, или же перекинут в свою молодёжку, потому что глупо давать ему место ОПЗ в АПЛ в таком возрасте. Сумма небольшая: всегда можно перепродать в условный Ч.шип за пару млн фунтов; так что риски минимальны.
bx36mr9ykhjt
bx36mr9ykhjt
вчера в 03:14
Опять всякий шлак дьяволы собирают
Alex_67
Alex_67
вчера в 03:07
Понабирают впрок, а потом не знают, что делать с ними...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
02 октября в 22:11
похоже, руководство согласно, что МЮ нужно пройти очищение Чемпионшипом
Варвар7
Варвар7
02 октября в 22:04
Молодой талант - колумбийское качество - цена соответственная...)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ kovalev-barin (раскрыть)
02 октября в 21:46, ред.
А цена и не могла быть маленькой, - пацан ведь с карьерой попрощался.
kovalev-barin
kovalev-barin ответ sihafazatron (раскрыть)
02 октября в 21:37
Я с одной стороны с Вами согласен.

С другой стороны - трансферная выплата за игрока сейчас зачастую показывает не уровень таланта, а умение клубов продавать с одной стороны, и состоятельность клуба с другой.

За того же Жеббеля платили 20 миллионов. Вы помните, кто это?) Уж тем более молчу про переплаты за различных португальцев и бразильцев.

В то же время Сандерленд покупал Джоба Беллингема за 1,5 миллиона, МЮ купил Райского примерно за эту же стоимость, а Мольде купил 17летнего Холланда вообще за 100 тысяч.

Поэтому кто и как в итоге выстрелит - одному Богу известно)

Но в то же время закупки молодняка в этом году у МЮ пугают. Такое ощущение, что скауты поняли, что налажали с опорниками, поэтому теперь из молодых в этом году как будто скупают ТОЛЬКО опорников)
sihafazatron
sihafazatron ответ kovalev-barin (раскрыть)
02 октября в 21:24
Ну не знаю, не знаю....
Щас 17-ти летних уже продают по 50 лямов.
Да из Колумбии должно быть подешевле, но все же маловато
kovalev-barin
kovalev-barin ответ sihafazatron (раскрыть)
02 октября в 21:22
За 17летнего пацана из Колумбии это вполне себе немаленькая цена
sihafazatron
sihafazatron
02 октября в 21:15
Цена уж очень маленькая, видимо и таланта там тоже не особо много
Гость
