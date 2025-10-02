«Манчестер Юнайтед» договорился о трансфере колумбийского таланта

Английский «Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер 17-летнего колумбийского хавбека Кристиана Ороско.
За переход игрока манкунианцы заплатят клубу «Форталеза» 850 тысяч евро.
Ороско, который действует на позиции опорного хавбека, должен присоединиться к МЮ летом 2026 года.
С другой стороны - трансферная выплата за игрока сейчас зачастую показывает не уровень таланта, а умение клубов продавать с одной стороны, и состоятельность клуба с другой.
За того же Жеббеля платили 20 миллионов. Вы помните, кто это?) Уж тем более молчу про переплаты за различных португальцев и бразильцев.
В то же время Сандерленд покупал Джоба Беллингема за 1,5 миллиона, МЮ купил Райского примерно за эту же стоимость, а Мольде купил 17летнего Холланда вообще за 100 тысяч.
Поэтому кто и как в итоге выстрелит - одному Богу известно)
Но в то же время закупки молодняка в этом году у МЮ пугают. Такое ощущение, что скауты поняли, что налажали с опорниками, поэтому теперь из молодых в этом году как будто скупают ТОЛЬКО опорников)
