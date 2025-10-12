Дьяков оценил уровень сборной Боливии

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков оценил силу сборной Боливии, с которой команда России сыграет товарищеский матч во вторник.
Обыграли действительно крепкую команду Ирана, участника ЧМ, одну из лучших сборных своего континента. Что касается Боливии, то у себя дома – это одна команда, а на выезде – другая.
Они дома играют на большой высоте, их соперникам приходится тяжело. Но когда на выезде спускаются вниз и играют на равных – уже совсем другая форма.
Конечно, хорошо, что дома они обыгрывают Бразилию. Но в товарищеском матче на своём поле наша сборная должна обыгрывать этого соперника без проблем.
после Ирана никто почти не страшен !
после Ирана никто почти не страшен !
Очередной "подарок" непобедимому Карпину...
Думаю наши выиграют крупно...
Для сравнения...
Парагвай идущий в таблице отбора 6-м пропустил 10 голов... Боливия идущая 7-й пропустила 35 голов!!
Очередной "подарок" непобедимому Карпину...
Думаю наши выиграют крупно...
Для сравнения...
Парагвай идущий в таблице отбора 6-м пропустил 10 голов... Боливия идущая 7-й пропустила 35 голов!!