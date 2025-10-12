 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеТоварищеские матчи. Сборные 2025

Дьяков оценил уровень сборной Боливии

12 октября 2025, 16:29
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия3 : 0Логотип футбольный клуб БоливияБоливияМатч завершен

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков оценил силу сборной Боливии, с которой команда России сыграет товарищеский матч во вторник.

Обыграли действительно крепкую команду Ирана, участника ЧМ, одну из лучших сборных своего континента. Что касается Боливии, то у себя дома – это одна команда, а на выезде – другая.

Они дома играют на большой высоте, их соперникам приходится тяжело. Но когда на выезде спускаются вниз и играют на равных – уже совсем другая форма.

Конечно, хорошо, что дома они обыгрывают Бразилию. Но в товарищеском матче на своём поле наша сборная должна обыгрывать этого соперника без проблем.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сычёв назвал лучших форвардов России на данный момент
12 октября
Онопко оценил работу Умярова в сборной России
12 октября
Ташуев рассказал о вариантах продолжения карьеры
12 октября
Романцев назвал Глушакова великим футболистом для «Спартака» и «Локомотива»
11 октября
Глушаков видит себя тренером в будущем
11 октября
Аленичев сожалеет, что Глушаков не играл в Европе
11 октября
 
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
13 октября в 08:13
норм !
после Ирана никто почти не страшен !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
12 октября в 20:41, ред.
Не сильная сборная...
Очередной "подарок" непобедимому Карпину...
Думаю наши выиграют крупно...
Для сравнения...
Парагвай идущий в таблице отбора 6-м пропустил 10 голов... Боливия идущая 7-й пропустила 35 голов!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
12 октября в 17:44
Ждем очередную победу Сборной...Валераа верим...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 октября в 17:15
Всё верно сказала, по делу. Особенно про высокогорье...
Bad Listener
Bad Listener
12 октября в 16:50, ред.
А это те самые горцы, читали про них не так давно на этом сайте что у них в гостях футболистам противников аш плохо становится. Хорошо что нашим хватило ума не рвануть к ним, наши паспортисты на равнине то футбол еле вывозят
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 