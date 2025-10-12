 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Сычёв назвал лучших форвардов России на данный момент

12 октября 2025, 16:26

Бывший форвард сборной России Дмитрий Сычёв назвал самых сильных российских нападающих на данный момент.

Я не согласен, что нет классных форвардов. У нас есть много ярких ребят и не только на позиции нападающего. Тюкавин, Сергеев, Гладышев, в «Крыльях Советов» очень перспективный Игнатенко. У нас большая обойма, нужно говорить о них, о том, что они стучатся в сборную.

Я не вижу дефицита. Воробьёв своим трудом и талантом завоевал место не только в основе «Локомотива», но и в основе сборной. Мы все видим, что работа приносит плоды. Сейчас есть явный плюс, что можно наиграть молодых ребят в сборной.

Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
13 октября в 08:16
всё будет хорошо, буквально всё !
95-shishani-95
95-shishani-95
12 октября в 20:17
Назвал тех, кто первыми пришли на ум?
25процентный клоун
25процентный клоун
12 октября в 18:36
Дима далёк от футбола, назвал не тех
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
12 октября в 17:42
А соболь....???...)
Варвар7
Варвар7
12 октября в 17:05
"Сейчас есть явный плюс, что можно наиграть молодых ребят в сборной." - Почему молодых и только сейчас?)
На данный момент по ходу наигрывают любых игроков и молодых , и перспективных , и в самом рассвете сил , и ветеранов...)))
А вообще состав сборной во многом определяется видением тренера и квалификацией , работоспособностью и талантом игроков...
Bad Listener
Bad Listener
12 октября в 17:02
Артём и обидеться может
Гость
Отправить
 
 
 
 