Сычёв назвал лучших форвардов России на данный момент

Бывший форвард сборной России Дмитрий Сычёв назвал самых сильных российских нападающих на данный момент.
Я не согласен, что нет классных форвардов. У нас есть много ярких ребят и не только на позиции нападающего. Тюкавин, Сергеев, Гладышев, в «Крыльях Советов» очень перспективный Игнатенко. У нас большая обойма, нужно говорить о них, о том, что они стучатся в сборную.
Я не вижу дефицита. Воробьёв своим трудом и талантом завоевал место не только в основе «Локомотива», но и в основе сборной. Мы все видим, что работа приносит плоды. Сейчас есть явный плюс, что можно наиграть молодых ребят в сборной.
А вообще состав сборной во многом определяется видением тренера и квалификацией , работоспособностью и талантом игроков...
