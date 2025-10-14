Сборная Англии в 17-й раз сыграет на чемпионате мира

1760474221

14 октября 2025, 23:37

Сборная Англии в гостях со счетом 5:0 обыграла команду Латвии в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2026 года.

В составе победителей голы забили Энтони Гордон (26-я минута), Гарри Кейн (44, 45+4, с пенальти) и Эберечи Эзе (86). На 58-й минуте мяч в свои ворота забил полузащитник латвийской команды Максим Тонишев.

Англичане, выступающие в группе K, набрали 18 очков и гарантировали участие в чемпионате мира, команда не опустится ниже первого места за оставшиеся два тура — у идущих вторыми албанцев 11 очков после шести матчей.

Сборная Англии примет участие в чемпионате мира в 17-й раз, рекордсменом по этому показателю является сборная Бразилии, которая сыграет на мировом первенстве в 23-й раз. На предыдущем турнире в Катаре английская команда дошла до четвертьфинала, где уступила французам (1:2). Лучшим результатом сборной Англии на чемпионатах мира является победа на домашнем турнире в 1966 году.

В следующем туре сборная Англии 13 ноября примет команду Сербии, латвийская команда следующую игру также проведет против сербов и примет их 16 ноября.