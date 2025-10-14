Сборная Англии в 17-й раз сыграет на чемпионате мира

Сборная Англии в гостях со счетом 5:0 обыграла команду Латвии в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2026 года.
В составе победителей голы забили Энтони Гордон (26-я минута), Гарри Кейн (44, 45+4, с пенальти) и Эберечи Эзе (86). На 58-й минуте мяч в свои ворота забил полузащитник латвийской команды Максим Тонишев.
Англичане, выступающие в группе K, набрали 18 очков и гарантировали участие в чемпионате мира, команда не опустится ниже первого места за оставшиеся два тура — у идущих вторыми албанцев 11 очков после шести матчей.
Сборная Англии примет участие в чемпионате мира в 17-й раз, рекордсменом по этому показателю является сборная Бразилии, которая сыграет на мировом первенстве в 23-й раз. На предыдущем турнире в Катаре английская команда дошла до четвертьфинала, где уступила французам (1:2). Лучшим результатом сборной Англии на чемпионатах мира является победа на домашнем турнире в 1966 году.
В следующем туре сборная Англии 13 ноября примет команду Сербии, латвийская команда следующую игру также проведет против сербов и примет их 16 ноября.
В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.
красивые победы. много голов. разгромы.
вот так бы и на ЧМ-2026.
или лимит голов исчерпан? ))
сборной команде это страны ! Без англичан нет праздника футбола,да и всё таки статус родоначальников обязывает!!! Желаю
хорошего выступления!!!
