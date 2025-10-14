 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыОтбор ЧМ-2026. Европа

Сборная Англии в 17-й раз сыграет на чемпионате мира

14 октября 2025, 23:37
ЛатвияЛоготип футбольный клуб Латвия0 : 5Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Сборная Англии в гостях со счетом 5:0 обыграла команду Латвии в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2026 года.

В составе победителей голы забили Энтони Гордон (26-я минута), Гарри Кейн (44, 45+4, с пенальти) и Эберечи Эзе (86). На 58-й минуте мяч в свои ворота забил полузащитник латвийской команды Максим Тонишев.

Англичане, выступающие в группе K, набрали 18 очков и гарантировали участие в чемпионате мира, команда не опустится ниже первого места за оставшиеся два тура — у идущих вторыми албанцев 11 очков после шести матчей.

Сборная Англии примет участие в чемпионате мира в 17-й раз, рекордсменом по этому показателю является сборная Бразилии, которая сыграет на мировом первенстве в 23-й раз. На предыдущем турнире в Катаре английская команда дошла до четвертьфинала, где уступила французам (1:2). Лучшим результатом сборной Англии на чемпионатах мира является победа на домашнем турнире в 1966 году.

В следующем туре сборная Англии 13 ноября примет команду Сербии, латвийская команда следующую игру также проведет против сербов и примет их 16 ноября.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: itar-tass.com
Россия разгромила Боливию
14 октября
Нигерия сохранила шансы попасть на ЧМ-2026 благодаря победе над Бенином
14 октября
«Спартак» одержал победу над «Спартаком-2» в товарищеском матче
14 октября
Бельгия обыграла Уэльс в матче с шестью голами
13 октября
Сборная Франции без Мбаппе не смогла обыграть исландцев в матче отбора ЧМ
13 октября
Германия победила Северную Ирландию в матче отбора ЧМ-2026
13 октября
 
Сортировать
Все комментарии
Grizly88
Grizly88
16 октября в 04:21
Англии ничего не светит на чм их потолок максимум 1/4 финала
lobsterdam
lobsterdam
15 октября в 12:33
было бы лучше, если бы ЧМ -26 выиграл Узбекистан.
lobsterdam
lobsterdam ответ пират Елизаветы (раскрыть)
15 октября в 12:32
не стоит так уж переживать за их результаты, им все одно не светит
jRest
jRest
15 октября в 07:57
Вот вроде бы состав один из самых дорогих в мире, а побед нет. Отчасти из-за того, что этот состав переоценён. Ну, не стоит Магуайр на уровне топовых защитников, а Фоден и Сака ни разу не Мбаппе с Ямалем. Но тем не менее, игроки высокого уровня и не получается у них не только из-за себя, но и из-за того парня, что на бровке руководит. Никто пока не смог из своенравных миллионеров создать сплочённый коллектив.
gucx8cjbqqv6
gucx8cjbqqv6
15 октября в 07:34
На Чм англичанам будет нелегко, там не будет Латвии.
112910415
112910415
15 октября в 05:28
пока всё штатно !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
15 октября в 00:47
отбор в великолепном стиле прошли англичане.
красивые победы. много голов. разгромы.
вот так бы и на ЧМ-2026.
или лимит голов исчерпан? ))
Wolverhampton
Wolverhampton
14 октября в 23:58
Молодцы!
sihafazatron
sihafazatron
14 октября в 23:58
Отборы на ЧМ для саксов частенько проходят легко, а вот дальше....
shur
shur
14 октября в 23:53
..откинув политические взгляды верхушки Англии, Я всегда рад
сборной команде это страны ! Без англичан нет праздника футбола,да и всё таки статус родоначальников обязывает!!! Желаю
хорошего выступления!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 