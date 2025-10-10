  • Поиск
Путин присвоил звание Героя Труда лучшему бомбардиру «Спартака» Симоняну

вчера, 16:54

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда лучшему бомбардиру в истории московского «Спартака» Никите Симоняну. Об этом сообщается в документе на официальном интернет-портале правовой информации.

Звание присвоено за особые заслуги перед государством, а также за большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола.

Симоняну 98 лет. По ходу карьеры он выступал за московские «Крылья Советов» и «Спартак», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза — кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром «Спартака» (160 голов).

В 1956 году в составе сборной СССР Симонян стал победителем Олимпийских игр в Мельбурне. В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира. Завершил профессиональную карьеру в 1959 году.

Позднее Симонян был главным тренером «Спартака», ереванского «Арарата», одесского «Черноморца» и сборной СССР. Под его руководством красно-белые дважды выиграли первенство СССР (1962, 1969), также чемпионом страны стал «Арарат» (1973). Он приводил команды к победам в Кубке СССР: трижды «Спартак» (1963 , 1965, 1971) и один раз «Арарат» (1973).

Симонян занимал должность первого вице-президента Российского футбольного союза (РФС) с 1992 по 1998 год. Позднее был избран на должность вице-президента организации, которую занимает в настоящее время. Несколько раз исполнял обязанности президента РФС.

Варвар7
Варвар7
вчера в 23:43
Просто поздравлю ветерана и пожелаю здоровья!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:57, ред.
Россия уважаемый приемлица СССР....и все те награды , которые были вручены в те годы соответсвуют нынешнему Государству , то есть России...
Так же и сегоднейшие награды будут действительны и по делам того государства , которого как вы пишите уже нет...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:03
Он награждён за заслуги не только в период СССР, но и в последующие годы. Он Герой Труда. А заслуг перед российским футболом у него не менее чем перед советским.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 20:59
Я наверное один на этом сайте, кто видел его на футбольном поле. Выдающийся игрок. А его связка Симонян,Сальников это красота футбола. С учётом того глубочайшего к нему уважения, готов присоединиться к твоему пожеланию на 100 летие великого футболиста
112910415
112910415
вчера в 20:05
Всего лучшего ветерану!
Сп62
Сп62 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:00, ред.
Поэтому наш коллега (болельщик) заметил, что лучше поздно, чем никогда.
cska1948
cska1948
вчера в 19:49
Не кажется ли вам немного странным, что Симоняна, дай бог ему здоровья, наградили за заслуги перед тем государством, которого уже нет?
ABir
ABir
вчера в 19:45
Заслуженная награда выдающемуся футболисту и тренеру Советского Союза и Спартака!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:08
Яркая жизнь, блестящая карьера заслуженная высокая награда 🎖️ – и всё это об одном человеке, который всю жизнь работал на славу Советского, а потом и Российского спорта. Он и сейчас работает на должности вице-президента РФС. Наш Герой Никита Павлович Симонян. Поздравляю его с высокой государственной наградой!!! Желаю крепкого здоровья и благополучия, а также успехов!!!
Шуня771
Шуня771 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 18:01
Причем, по всей видимости, качественно дожил!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:59, ред.
Поздравлю...!!! Дожил до такого счастливого для себя дня и Слава Богу...!!!
Шуня771
Шуня771 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:58
Однозначно желаем здравия!!!
Futurista
Futurista ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 17:30
Ждём)...Никите Симоняну крепчайшего здоровья!...
Шуня771
Шуня771
вчера в 17:25
На "сотку" Никиты Павловича возьмём золото!

Причем Спартак отмечает юбилеи без осечек...)))
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 17:23
Как говорят что лучше поздно чем никогда
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:56
Не поздновато ли спохватился?...
