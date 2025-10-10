Путин присвоил звание Героя Труда лучшему бомбардиру «Спартака» Симоняну

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда лучшему бомбардиру в истории московского «Спартака» Никите Симоняну. Об этом сообщается в документе на официальном интернет-портале правовой информации.
Звание присвоено за особые заслуги перед государством, а также за большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола.
Симоняну 98 лет. По ходу карьеры он выступал за московские «Крылья Советов» и «Спартак», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза — кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром «Спартака» (160 голов).
В 1956 году в составе сборной СССР Симонян стал победителем Олимпийских игр в Мельбурне. В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира. Завершил профессиональную карьеру в 1959 году.
Позднее Симонян был главным тренером «Спартака», ереванского «Арарата», одесского «Черноморца» и сборной СССР. Под его руководством красно-белые дважды выиграли первенство СССР (1962, 1969), также чемпионом страны стал «Арарат» (1973). Он приводил команды к победам в Кубке СССР: трижды «Спартак» (1963 , 1965, 1971) и один раз «Арарат» (1973).
Симонян занимал должность первого вице-президента Российского футбольного союза (РФС) с 1992 по 1998 год. Позднее был избран на должность вице-президента организации, которую занимает в настоящее время. Несколько раз исполнял обязанности президента РФС.
Так же и сегоднейшие награды будут действительны и по делам того государства , которого как вы пишите уже нет...
Причем Спартак отмечает юбилеи без осечек...)))
