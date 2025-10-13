Олимпийский чемпион 1956 года Никита Симонян рад, что ему присвоили звание Героя Труда.
10 октября президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда Симоняну. Награду вручат за особые заслуги перед государством, а также за большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола. 12 октября Симоняну исполнилось 99 лет.
«Благодарю за поздравления! Новость о присвоении звания Героя Труда стала довольно неожиданной. Конечно, я рад и благодарен, — сказал Симонян. — Пока только узнал об указе президента — когда и где будет церемония награждения, объявят, видимо, позже. В футболе лишь Николай Петрович Старостин и Лев Иванович Яшин удостаивались этой чести. Было много звонков со всей страны, не только из России. Поздравляют и с днем рождения, и с наградой. Особенно тронул звонок друзей из Абхазии, где прошло мое детство. Люди рады, это очень приятно».
Симонян по ходу карьеры выступал за московские «Крылья Советов» и «Спартак», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза — кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром «Спартака» (160 голов). В 1956 году в составе сборной СССР Симонян стал победителем Олимпийских игр в Мельбурне. В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира. Завершил профессиональную карьеру в 1959 году.
Позднее Симонян был главным тренером «Спартака», ереванского «Арарата», одесского «Черноморца» и сборной СССР. Под его руководством красно-белые дважды выиграли первенство СССР (1962, 1969), также чемпионом страны стал «Арарат» (1973). Он приводил команды к победам в Кубке СССР: трижды «Спартак» (1963, 1965, 1971) и один раз «Арарат» (1973).
Симонян занимал должность первого вице-президента Российского футбольного союза (РФС) с 1992 по 1998 год. Позднее был избран на должность вице-президента организации, которую занимает в настоящее время. Несколько раз исполнял обязанности президента Российского футбольного союза.
в любимый для миллиардов людей спектакль,под названием Футбол!
в любимый для миллиардов людей спектакль,под названием Футбол!