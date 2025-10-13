Никита Симонян рад, что ему присвоили звание Героя Труда

1760352520

13 октября 2025, 13:48

Олимпийский чемпион 1956 года рад, что ему присвоили звание Героя Труда.

10 октября президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда Симоняну. Награду вручат за особые заслуги перед государством, а также за большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола. 12 октября Симоняну исполнилось 99 лет.

«Благодарю за поздравления! Новость о присвоении звания Героя Труда стала довольно неожиданной. Конечно, я рад и благодарен, — сказал Симонян. — Пока только узнал об указе президента — когда и где будет церемония награждения, объявят, видимо, позже. В футболе лишь Николай Петрович Старостин и Лев Иванович Яшин удостаивались этой чести. Было много звонков со всей страны, не только из России. Поздравляют и с днем рождения, и с наградой. Особенно тронул звонок друзей из Абхазии, где прошло мое детство. Люди рады, это очень приятно».

Симонян по ходу карьеры выступал за московские «Крылья Советов» и «Спартак», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза — кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром «Спартака» (160 голов). В 1956 году в составе сборной СССР Симонян стал победителем Олимпийских игр в Мельбурне. В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира. Завершил профессиональную карьеру в 1959 году.

Позднее Симонян был главным тренером «Спартака», ереванского «Арарата», одесского «Черноморца» и сборной СССР . Под его руководством красно-белые дважды выиграли первенство СССР (1962, 1969), также чемпионом страны стал «Арарат» (1973). Он приводил команды к победам в Кубке СССР : трижды «Спартак» (1963, 1965, 1971) и один раз «Арарат» (1973).