Четыре российских клуба вошли в топ-100 по стоимости игроков

1759935137

08 октября 2025, 17:52

Петербургский «Зенит» и московские ЦСКА , «Локомотив» и «Динамо» вошли в топ-100 рейтинга по суммарной стоимости футболистов клубов. Об этом сообщила пресс-служба Международного центра спортивных исследований ( CIES ).

Суммарная стоимость футболистов «Зенита» составила €225 млн, петербургская команда заняла 63-е место в рейтинге. ЦСКА располагается на 80-м месте (€169 млн), «Локомотив» — на 98-м (€136 млн), «Динамо» — на 99-м (€134 млн).

На первом месте рейтинга расположился победитель клубного чемпионата мира 2025 года лондонский «Челси» (€1,8 млрд), в топ-3 также вошли мадридский «Реал» (€1,684 млрд) и «Манчестер Сити» (€1,485 млрд).