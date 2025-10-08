  • Поиск
Четыре российских клуба вошли в топ-100 по стоимости игроков

08 октября 2025, 17:52

Петербургский «Зенит» и московские ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо» вошли в топ-100 рейтинга по суммарной стоимости футболистов клубов. Об этом сообщила пресс-служба Международного центра спортивных исследований (CIES).

Суммарная стоимость футболистов «Зенита» составила €225 млн, петербургская команда заняла 63-е место в рейтинге. ЦСКА располагается на 80-м месте (€169 млн), «Локомотив» — на 98-м (€136 млн), «Динамо» — на 99-м (€134 млн).

На первом месте рейтинга расположился победитель клубного чемпионата мира 2025 года лондонский «Челси» (€1,8 млрд), в топ-3 также вошли мадридский «Реал» (€1,684 млрд) и «Манчестер Сити» (€1,485 млрд).

RamonCSKA
RamonCSKA ответ ABir (раскрыть)
вчера в 15:24
Спартак бесценен, при станковиче точно ничего не стоит
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 14:57
Армейские стоили месяц назад 68 млн, кто им ещё 25 прикрутил на ровном месте ума не приложу
ABir
ABir
вчера в 05:50
Спартак тоже точно должен входить в эту сотню
Alex_67
Alex_67 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 00:03
Это был сарказм. Я в недоумении.
Vilar
Vilar
08 октября в 23:41
С такими подсчётами можно смело сказать, что в топ-1000 входят все клубы рпл.
mp7ss9dhqhnm
mp7ss9dhqhnm
08 октября в 23:17
Нашли чем хвастаться, неужели в такое время деньги больше девать некуда
stanichnik
stanichnik ответ Alex_67 (раскрыть)
08 октября в 19:50
Вы серьёзно? Гордиться можно победами и призами, а стоимость игроков весьма сомнительный повод для гордости! Это как в школе, одни родители гордятся оценками своего ребёнка, а другие партфелем из кожи крокодила с которым ходит их чадо.
Болейте за своих, а не против чужих!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 октября в 19:44
Без Спартака как-то грустно. Он должен быть где-то рядом. Может, 101?...
particular
particular
08 октября в 19:39
Ну, ооочень показательные показатели... Внушительно, но не видна целевая установка... В европку не светит, а для феерии в РПЛ, - это, пожалуй, перебор...
Gotlib
Gotlib ответ Jeck Denielse (раскрыть)
08 октября в 19:38, ред.
В любом случае Динамо на четвëртом месте, а Зенит на первом.
STVA 1
STVA 1
08 октября в 19:35
Трансфермаркет думаю чуть иного мнения на счет цифирек))
Lobo77
Lobo77
08 октября в 19:30
Трансфермакт хорош и точен в определении Топ 5, более менее точен в Топ 10.
А у РПЛ он путается наших в ногах и цифрах.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
08 октября в 19:15, ред.
По Трансфермаркету несколько иная информация...на сегодня....

Зенит Санкт-Петербург - 186,10 млн €
Спартак Москва - 140,90 млн €
ФК Краснодар - 122,15 млн €
Динамо Москва - 107,60 млн €
Локомотив Москва - 105,85 млн €
ЦСКА Москва - 92,30 млн €

И непонятно...почему Спартак вообще не учтён в CIES...казалось бы он как минимум всегда в тройке по стоимости игроков.....

Но сравнивая CIES и Трансфермаркт....складывается впечатление...либо ЦСКА скромничает...либо в Спартаке прейскурант завышен.....
Звонкий пони
Звонкий пони
08 октября в 19:09, ред.
а говорили что состав спартака дороже чем ЦСКА...
или это до дерби так было..?)
K_SY116
K_SY116
08 октября в 18:19
Однако
Alex_67
Alex_67
08 октября в 18:10
Ну что же, значит будем этим гордиться...
lotsman
lotsman
08 октября в 18:04, ред.
Когда говорят про Топ, то обычно подразумевают пятёрку членов, в крайнем случае десятку. А сотня, это уже не топ. Так можно заявлять, что росссийские клубы входят в Топ - 100 лучших европейских клубов.)
