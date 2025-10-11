«Реал» ищет возможность выгодно подписать центрбека в 2026 году

«Реал Мадрид» ищет нового центрального защитника на следующий сезон, но также возлагает большие надежды на своего юного таланта Хоана Мартинеса.
Как сообщает Marca, руководство «Реала» намерено приобрести нового защитника, но надеется избежать больших расходов на трансфер. В первую очередь мадридцы будут пытаться заполучить тех игроков, чьи контракты истекают будущим летом или в 2027 году.
На радаре находятся защитник «Ливерпуля» Ибрахима Конате, Дайо Упамекано из «Баварии» и Марк Гуэхи из «Кристал Пэлас». На данный момент рассматриваются все варианты, и руководство «Реала» пока не определилось с приоритетом.
Ливерпуль заранее нашел ему замену.
Мадридский гранд мечтал летом подписать Салиба, у которого летом останется год по контракту и его хотели заполучить за "копейки", но план не сработал, Салиба переподписал контракт, и теперь Реал переключился на этих игроков! Из них, я бы сделал выбор в пользу Гехи. Англичанин хоть и не такой статусный, но очень толковый защитник!!! Если бы не наша супер связка Салиба/БигГаби, я бы очень хотел видеть Марка в составе Арсенала! Реал конечно же сделает ставку на более именитых игроков, но как по мне, французы слишком переоценены, да и не такие надежные, частенько привозят, но всё еще считаются "важными"....
