«Реал» ищет возможность выгодно подписать центрбека в 2026 году

1760182594

11 октября 2025, 14:36

«Реал Мадрид» ищет нового центрального защитника на следующий сезон, но также возлагает большие надежды на своего юного таланта .

Как сообщает Marca, руководство «Реала» намерено приобрести нового защитника, но надеется избежать больших расходов на трансфер. В первую очередь мадридцы будут пытаться заполучить тех игроков, чьи контракты истекают будущим летом или в 2027 году.

На радаре находятся защитник «Ливерпуля» , Дайо Упамекано из «Баварии» и из «Кристал Пэлас». На данный момент рассматриваются все варианты, и руководство «Реала» пока не определилось с приоритетом.