«Аль-Ахли» начал переговоры с «Реалом» по трансферу Винисиуса за €345 млн

Руководство футбольного клуба «Аль-Ахли» вступило в переговоры с испанским «Реалом» по переходу бразильского нападающего Винисиуса. Об этом сообщил портал Indykaila News.
По информации источника, «Аль-Ахли» готов предложить «Реалу» 300 млн фунтов стерлингов (€345 млн) за трансфер футболиста, если стороны окончательно решат не продлевать контракт, рассчитанный до лета 2027 года.
Переход Винисиуса может стать самым дорогим в истории футбола. На данный момент рекордным является трансфер бразильского нападающего Неймара из испанской «Барселоны» во французский «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года за €222 млн.
Винисиусу 25 лет, он выступает за «Реал» с 2018 года. За команду бразилец провел 332 матча в различных турнирах, в которых отметился 111 забитыми мячами и 87 голевыми передачами. В составе мадридского клуба футболист трижды выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, один раз — кубок страны, по два раза стал победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА.
А вот для Вини, это отличный вариант заработать огромные деньги, быть важным игроком, звездой лиги, да и время на то, чтобы вновь вернуться в Европу будет
А вот для Вини, это отличный вариант заработать огромные деньги, быть важным игроком, звездой лиги, да и время на то, чтобы вновь вернуться в Европу будет
а талант...было очень много талантливых футболистов.но чтобы стать великим мало одного таланта.
по сути,это и неймара касается. если винисиус и раскрыл свой потенциал процентов на 80-90,то неймар и на 70 не раскрыл.но он сам выбрал разгульный образ жизни,его право.
а винисиуса мало кто любит именно из-за его гнусного характера и отсутствия мозгов.
а талант...было очень много талантливых футболистов.но чтобы стать великим мало одного таланта.
по сути,это и неймара касается. если винисиус и раскрыл свой потенциал процентов на 80-90,то неймар и на 70 не раскрыл.но он сам выбрал разгульный образ жизни,его право.
а винисиуса мало кто любит именно из-за его гнусного характера и отсутствия мозгов.