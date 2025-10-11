 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2025/2026

«Аль-Ахли» начал переговоры с «Реалом» по трансферу Винисиуса за €345 млн

11 октября 2025, 16:22

Руководство футбольного клуба «Аль-Ахли» вступило в переговоры с испанским «Реалом» по переходу бразильского нападающего Винисиуса. Об этом сообщил портал Indykaila News.

По информации источника, «Аль-Ахли» готов предложить «Реалу» 300 млн фунтов стерлингов (€345 млн) за трансфер футболиста, если стороны окончательно решат не продлевать контракт, рассчитанный до лета 2027 года.

Переход Винисиуса может стать самым дорогим в истории футбола. На данный момент рекордным является трансфер бразильского нападающего Неймара из испанской «Барселоны» во французский «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года за €222 млн.

Винисиусу 25 лет, он выступает за «Реал» с 2018 года. За команду бразилец провел 332 матча в различных турнирах, в которых отметился 111 забитыми мячами и 87 голевыми передачами. В составе мадридского клуба футболист трижды выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, один раз — кубок страны, по два раза стал победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Реал» ищет возможность выгодно подписать центрбека в 2026 году
11 октября
СлухиНеймар может перейти в «Интер Майами», воссоединившись с Месси и Суаресом
11 октября
СлухиВ «Барселоне» приняли решение о выкупе Рэшфорда
06 октября
СлухиХаби Алонсо попросил «Реал» наблюдать за Вирцем
06 октября
Отец Джоба Беллингема разругался с «Боруссией» из-за игровой практики сына
05 октября
СлухиКейну в Саудовской Аравии готовы платить 2 млн евро в неделю
04 октября
 
Сортировать
Все комментарии
Твой Арсен
Твой Арсен
13 октября в 10:37
Почему так мало? Даже не полмиллиарда?
Dauletbek
Dauletbek ответ Горожане (раскрыть)
12 октября в 21:20
Перес может не откажется от таких денег. Но Извинисиус может не согласится.
95-shishani-95
95-shishani-95
12 октября в 20:21
Если он не хочет продлевать контракт, то надо продавать. За такие деньги можно сделать много чего. К примеру, можно будет купить Холланда и перевести Мбаппе на левый фланг. Плюс Родриго сможем почаще выпускать. Я не уверен, что Винисиус продолжит играть так же, как и сейчас, через 3-4 года.
Ice van Reed
Ice van Reed
12 октября в 19:54
300 млн фунтов, а зачем указывать эту валюту которая в ходу только в Британии, а чнго не рубли?!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
12 октября в 00:15
Продавать Вини, - наступать себе на яйца. Мбаппе свыкся с ролью центрфорварда, поэтому Вини теперь спокоен за свой левый фланг. Что-либо щас ломать для Реала ваще чревато - только линия нападения и тащит команду, поломают её и всё - пиши пропало.
VeniaminS
VeniaminS
11 октября в 23:57
Ничего себе,какие суммы предлагают !!!
Sergo81
Sergo81
11 октября в 21:39
Кто бы что не говорил, но Винисиус один из самых ярких и незаурядных футболистов. Он однозначно украсит любую лигу. Поэтому именно за него это вполне приемлемая цена. Даже ямаль как-то тускло бы смотрелся, будь он на месте Вини. Считаю, что в Аравию и за 400 нормально будет, плюс зп 100-130 в год. Это всё реально, но в глубине души вини, конечно, хочет остаться в Реале и быть в нём лидером.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
11 октября в 21:27
Мир сошёл с ума !!!!!
Звонкий пони
Звонкий пони ответ Alex_67 (раскрыть)
11 октября в 20:29
его психологических загоны исключительно его проблемы. столько зарабатывает - мог бы и сам себе психолога нанять,если так был нужен.а он не нанял.значит отлично себя чувствовал с огромными деньгами в кармане.
а талант...было очень много талантливых футболистов.но чтобы стать великим мало одного таланта.
по сути,это и неймара касается. если винисиус и раскрыл свой потенциал процентов на 80-90,то неймар и на 70 не раскрыл.но он сам выбрал разгульный образ жизни,его право.
а винисиуса мало кто любит именно из-за его гнусного характера и отсутствия мозгов.
Горожане
Горожане
11 октября в 20:22
Бред, Перес за такие деньги сам доставит его в Аравию!
z6n2xx7bj87q
z6n2xx7bj87q
11 октября в 19:50
От таких денег Перес вряд-ли откажется
112910415
112910415
11 октября в 19:26
Решайся, парень, мир тебя не понял! )
Евгений Воробьёв
Евгений Воробьёв
11 октября в 19:07
А как он сам к этому относится?
Randomjkee
Randomjkee
11 октября в 19:01
Если бы он меньше выпендривался и вел себя как одичалый , то может и стал бы звездой, а так в 25 лет ехать за бугор это уже конец фильма, но плюс бабки для внуков.
Nenash
Nenash
11 октября в 18:41
Зарплатка тоже такая?.. 🤔😄
A.S.A
A.S.A
11 октября в 18:31
Тут перед Пересом действительно сложный выбор....с одной стороны очень большие деньги, которые можно пустить на усиление состава, пригласить какую-нибудь звезду, к примеру Холланда и жить припеваючи.... а с другой стороны, Вини хоть и нытик, но на своей позиции он один из лучших игроков, да и влияние на игру Реала он оказывает большое....
А вот для Вини, это отличный вариант заработать огромные деньги, быть важным игроком, звездой лиги, да и время на то, чтобы вновь вернуться в Европу будет
shlomo
shlomo
11 октября в 18:30
Думаю, что бабки в этой ситуации одержат верх....
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
11 октября в 18:05
Вообще за такие суммы нужно жестко пресекать . Но учитывая , что ФИФА сейчас думает только о деньгах , то ничего конечно не будет
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
11 октября в 17:57
У Переса сложный выбор: Бразилец или Бабло
Alex_67
Alex_67
11 октября в 17:47
А что Винисиус думает о своей предполагаемой продаже в Аль-Хиляль за 345 миллионов. Жаль, но один из самых талантливых бразильских игроков, так и не смог стать главной звездой ни в Реале, ни в сборной Бразилии. Причины? В сборной лидером был назначен Неймар, причём, без вариантов. Хотя в Катаре лучшим на поле показал себя именно Винисиус. Никто его не собирался поддерживать. Это нанесло удар по самолюбию вундеркинда. Он и раньше был капризным, а тут стал почти невыносимым. В Реале бразилец подсел на борьбу с расизмом и разговоры с судьями. Ему никто не собирался помогать справиться с проблемами. Окончательно Винисиуса добило то, что он не получил заслуженный, как многим казалось, Золотой мяч. Он обиделся на весь мир. А тут Перес затеял строить новую команду вокруг другого человека. Опять испытание. Уже больше года идёт разговор, что Винисиус покинет Реал и вот оно, конкретное предложение. Будем ждать ответа....
Брулин
Брулин
11 октября в 17:19
Завернуть и отправить по Wildberries
particular
particular
11 октября в 17:08
Солидные показатели готовы трансформироваться в запредельные цифры...
Romeo 777
Romeo 777
11 октября в 16:38
Скорее всего бред, капризульку и за меньше отдадут
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 