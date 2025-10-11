«Аль-Ахли» начал переговоры с «Реалом» по трансферу Винисиуса за €345 млн

1760188963

11 октября 2025, 16:22

Руководство футбольного клуба «Аль-Ахли» вступило в переговоры с испанским «Реалом» по переходу бразильского нападающего Винисиуса. Об этом сообщил портал Indykaila News.

По информации источника, «Аль-Ахли» готов предложить «Реалу» 300 млн фунтов стерлингов (€345 млн) за трансфер футболиста, если стороны окончательно решат не продлевать контракт, рассчитанный до лета 2027 года.

Переход Винисиуса может стать самым дорогим в истории футбола. На данный момент рекордным является трансфер бразильского нападающего Неймара из испанской «Барселоны» во французский «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года за €222 млн.