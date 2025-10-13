Черчесов высказался о конфликте между Сперцяном и Ндонгом

1760358873

13 октября 2025, 15:34

В конфликте между полузащитником «Краснодара» и защитником грозненского «Ахмата» оба знают, что произошло на самом деле, глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ) Артур Григорьянц будет прав после вынесения решения по этой ситуации. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал главный тренер «Ахмата» .

4 октября «Краснодар» обыграл «Ахмат» (2:0) в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги. Ндонг был удален с поля на 86-й минуте в результате стычки со Сперцяном, который по итогам эпизода получил желтую карточку. 5 октября «Ахмат» выступил с заявлением в поддержку Ндонга. Также в грозненском клубе потребовали провести расследование в отношении Сперцяна и вынести наказание за расистские действия.

"И ему [Ндонгу], и Эдику сказал одно и то же: «Только вы двое знаете, что между вами произошло. Больше никого рядом не было, никто ничего не мог слышать». Надо отдать должное и нашим футболистам, которые вели себя максимально корректно. Они знают мою позицию: никогда не надо лукавить, даже если нам это выгодно. Не знаю, кто прав, кто виноват. Точно могу сказать одно: прав в любом случае будет Артур Григорьянц.