 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Черчесов высказался о конфликте между Сперцяном и Ндонгом

13 октября 2025, 15:34
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

В конфликте между полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном и защитником грозненского «Ахмата» Усманом Ндонгом оба знают, что произошло на самом деле, глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц будет прав после вынесения решения по этой ситуации. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов.

4 октября «Краснодар» обыграл «Ахмат» (2:0) в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги. Ндонг был удален с поля на 86-й минуте в результате стычки со Сперцяном, который по итогам эпизода получил желтую карточку. 5 октября «Ахмат» выступил с заявлением в поддержку Ндонга. Также в грозненском клубе потребовали провести расследование в отношении Сперцяна и вынести наказание за расистские действия.

"И ему [Ндонгу], и Эдику сказал одно и то же: «Только вы двое знаете, что между вами произошло. Больше никого рядом не было, никто ничего не мог слышать». Надо отдать должное и нашим футболистам, которые вели себя максимально корректно. Они знают мою позицию: никогда не надо лукавить, даже если нам это выгодно. Не знаю, кто прав, кто виноват. Точно могу сказать одно: прав в любом случае будет Артур Григорьянц.

Заседание КДК РФС по делу Сперцяна и Ндонга назначено на 16 октября.

Подписывайся в ВК
Все новости
Свищев рассказал о работе Генпрокуратуры по высказываниям Клаудиньо
09 октября
В костромском «Спартаке» оценили слухи о незаявленных футболистах
09 октября
Вратаря сборной Ливии подозревают в намеренной ошибке в матче отбора на ЧМ
09 октября
Экс-игрок «Баварии» Сане повздорил с фанатами на Октоберфесте
06 октября
В «Ахмате» потребовали наказать Сперцяна за расистские оскорбления
05 октября
Стало известно, что разозлило Винисиуса в матче против «Кайрата»
01 октября
 
Сортировать
Все комментарии
5qwrxdg63zkk
5qwrxdg63zkk
13 октября в 22:49, ред.
Сползает Саламыч с темы, понял, что всё это стрёмно выглядит и плохо пахнет. Захотелось скандала, чтоб своего выгородить. А когда понял, что все чёрные (и не только в Краснодаре) на стороне Эдо, потому, что хорошо его знают и понимают, что на такое парень не способен. И вдруг оказалось, что новобранцу Ахмата не верят. Нагадил он своей репутации. Теперь и самому Саламычу не очень. Ничего не знаю, никого не обвинял, что Григорьянц скажет, то и правда.
Сп62
Сп62
13 октября в 21:57
Черчесов давно понял: начальник всегда прав.
112910415
112910415
13 октября в 19:49
Да он мудрец!
shur
shur ответ lotsman (раскрыть)
13 октября в 17:40
«Только вы двое знаете, что между вами произошло. Больше никого рядом не было, никто ничего не мог слышать».
CCCP1922
CCCP1922
13 октября в 17:21
Подождём решения КДК... Слишком всё затянулось.. Судя по всему, однозначного вывода ждать не стоит.
sv_1969
sv_1969 ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
13 октября в 17:10
ну да... прав тот у кого больше прав
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 октября в 16:43, ред.
Иными словами.... "Покупайте прослушивающие устройства фирмы "Артур Григорьянц и Ко"....
Мы всегда правы!!!!
lotsman
lotsman
13 октября в 16:40
А Григорянц знает что там произошло.?)
m3qgbexrpnkh
m3qgbexrpnkh
13 октября в 16:10
Высказался Стасик весьма туманно
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan ответ sv_1969 (раскрыть)
13 октября в 16:05
Разве Артурик должен кому-то что-то доказывать? Это ему должны доказывать, а он только определять чьи доказательства убедительнее.
sv_1969
sv_1969
13 октября в 15:54
Если никто не слышал то как Артурик будет что-то доказывать?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 