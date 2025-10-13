Бывший тренер «Боруссии» Д подозревается в сексуальных домогательствах

1760382486

13 октября 2025, 22:08

Немецкая полиция сообщила, что в отношении бывшего сотрудника «Боруссии Дортмунд» поступило две жалобы на сексуальное насилие.

Не называя имени этого человека, представитель полиции Хагена, западногерманского города к югу от Дортмунда, сообщил, что в последние дни на него поступали заявления. Ранее в этом месяце Дортмунд призвал всех, кто может предоставить информацию о сексуальном насилии в клубе Бундеслиги, сообщить об этом после того, как газета Bild написала о том, что неназванный бывший тренер надругался над игроком молодежной команды.

Ссылаясь на письмо адвоката и пятистраничное досье, переданное клубу в 2010 году, издание Bild сообщило, что предполагаемая жертва обвинила тренера в том, что он связывает профессиональный успех с сексуальными услугами, а также в том, что он прикасался к нему неподобающим образом и пытался поцеловать.

В более позднем отчете Bild говорится, что на данный момент они поговорили с восемью жертвами, включая бывших болельщиков, юных игроков и соседей мужчины, причем самому младшему из них на момент предполагаемого насилия было 11 лет. Сообщается, что указанные инциденты произошли десятилетия назад.