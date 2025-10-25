 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Станкович оценил победу «Спартака» над «Оренбургом»

вчера, 18:20
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Футболистам московского «Спартака» не хватало энергии в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом». Об этом журналистам заявил главный тренер красно-белых Деян Станкович.

В субботу «Спартак» дома победил «Оренбург» со счетом 1:0.

«Такие матчи бывают. Главное, что взяли три очка, теперь готовимся к невероятному матчу [с „Краснодаром“]. Может, причины в моем возвращении на скамейку. Это шутка. Но сегодня я не увидел необходимой энергии от футболистов для победы», — сказал Станкович.

«[Защитник Кристофер] Ву был лучшим на поле. Почти все единоборства выиграл, никаких моментов не возникало. Вышел прекрасно на поле, сделал свою работу», — добавил главный тренер «Спартака».

«Спартак» с 22 очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые 2 ноября на выезде сыграют с «Краснодаром».

Подписывайся в ВК
Все новости
Российская футболистка Зальмиева рассказала о дружелюбности македонок
Вчера, 08:31
Медведев: «Против „Ростова“ мы все выглядели как мальчики»
24 октября
Экс-диетолог Роналду считает дисциплину козырем российских футболистов
24 октября
Экс-диетолог Криштиану Роналду рассказал о вреде алкоголя для футболистов
24 октября
Фомин рассказал, почему не сыграл за сборную России в октябре
24 октября
Капитан «Динамо» Фомин рассказал о голе со штрафного в матче Кубка России
24 октября
 
Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:46, ред.
У теба каждый матч такой. Такие матчи бывают. Ага. Чот у меня буквы кончились опять кроме матерных. Лучше бы ты просто убегал с пресс-конференций как обычно. Но опцию побега видимо приберёг на следующий матч.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 