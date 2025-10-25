Станкович оценил победу «Спартака» над «Оренбургом»

1761405644

вчера, 18:20

Футболистам московского «Спартака» не хватало энергии в матче 13-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) с «Оренбургом». Об этом журналистам заявил главный тренер красно-белых .

В субботу «Спартак» дома победил «Оренбург» со счетом 1:0.

«Такие матчи бывают. Главное, что взяли три очка, теперь готовимся к невероятному матчу [с „Краснодаром“]. Может, причины в моем возвращении на скамейку. Это шутка. Но сегодня я не увидел необходимой энергии от футболистов для победы», — сказал Станкович.

«[Защитник Кристофер] Ву был лучшим на поле. Почти все единоборства выиграл, никаких моментов не возникало. Вышел прекрасно на поле, сделал свою работу», — добавил главный тренер «Спартака».