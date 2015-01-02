Гальтье не уйдет из «Сент-Этьена» ради работы в «Ньюкасле»
«Я привержен клубу и игрокам. Буду тренировать „Сент-Этьен“ до конца сезона».
