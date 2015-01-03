Top.Mail.Ru
Далглиш: "Джеррард вписал свое имя в историю «Ливерпуля»

03 января 2015, 03:37
 Бывший наставник «Ливерпуля» Кенни Далглиш прокомментировал решение хавбека команды Стивена Джеррарда сменить клуб.

«Не хочется выделять что-то конкретное за время, проведенное Джеррардом в клубе. Но конечно же вспоминается финал Лиги Чемпионов в Стамбуле. Он вписал свое имя в историю „Ливерпуля“. Нам крупно повезло, что Стивен играл за наш клуб», - сказал тренер.
