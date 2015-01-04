«Вест Бромвич» претендует на Нагатомо

Новый тренер «Вест Бромвича» Тони Пулис намерен в текущее окно основательно усилить состав своей команды.
Среди игроков, который входят в сферу интересов ВБА, числится левый защитник «Интера» и сборной Японии Юто Нагатомо.
После прихода на тренерский мостик «нерадзурри» Роберто Манчини этот исполнитель больше не считается в «Интере» незаменимым, а потому клуб готов рассмотреть варианты с его продажей.
