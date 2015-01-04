«Вест Бромвич» претендует на Нагатомо

ВБА

Новый тренер «Вест Бромвича»намерен в текущее окно основательно усилить состав своей команды.Среди игроков, который входят в сферу интересов, числится левый защитник «Интера» и сборной ЯпонииПосле прихода на тренерский мостик «нерадзурри»этот исполнитель больше не считается в «Интере» незаменимым, а потому клуб готов рассмотреть варианты с его продажей.