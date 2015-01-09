Анчелотти: «Решение относительно трансфера Эдегора пока не принято»
1420810066
«Эдегор — очень молодой парень с большим будущим. Мы хотели посмотреть его в деле на нашей базе. Пока никаких решений относительно его трансфера не принято».
«Лукас Силва? Хедира сейчас в порядке. Модрич быстро идет на поправку. Так что у нас нет необходимости в новых покупках».
["news\/1422515\/krishtianu-ronaldu-al-nasr","news\/1422514\/agbadu-emmanuel-beshiktash","news\/1422513\/verde-lionel-bani-yas","news\/1422512\/silva-tiago-angliya-do-16","news\/1422511\/panichelli-roberto-strasbur","news\/1422510\/dibala-paulo-boka-huniors","news\/1422509\/semak-sergey","news\/1422508\/sorokin-egor-chengdu-kinbao","news\/1422507\/krishtianu-ronaldu-al-nasr","news\/1422506","news\/1422505\/groyter-fyurt-magdeburg","news\/1422504\/konate-ibrahima-real","news\/1422503\/ramos-serhio-marsel","news\/1422502\/lokatelli-manuel-manchester-yunayted","news\/1422501\/levandovski-robert-barselona","news\/1422500\/moreno-haver-real","news\/1422499\/rodrigo-silva-real","news\/1422498\/barrios-pablo-atletiko","news\/1422497\/yuventus","news\/1422496\/ndidi-vilfrid-manchester-yunayted","news\/1422495\/lester-siti","news\/1422494\/deku-barselona","news\/1422493\/breno-bidon-chelsi","news\/1422492\/ebue-emmanuel-chelsi","news\/1422491\/simeone-diego-atletiko","news\/1422485\/krishtianu-ronaldu","news\/1422490\/rodriges-hames-minnesota-yunayted","news\/1422489\/barselona-real-sosedad","news\/1422486\/krasnodar-zenit","news\/1422480\/avangard"]