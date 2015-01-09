Top.Mail.Ru
Анчелотти: «Решение относительно трансфера Эдегора пока не принято»

09 января 2015, 16:27
 
«Эдегор — очень молодой парень с большим будущим. Мы хотели посмотреть его в деле на нашей базе. Пока никаких решений относительно его трансфера не принято».
 
«Лукас Силва? Хедира сейчас в порядке. Модрич быстро идет на поправку. Так что у нас нет необходимости в новых покупках».
