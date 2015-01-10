Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаНидерланды. Эредивизи 2014/2015

Франк де Бур: «Пока я в „Аяксе“, а через полгода посмотрим»

10 января 2015, 01:42

Главный тренер «Аякса» Франк де Бур слышал об интересе «Ньюкасла» к своей персоне, но не намерен покидать клуб из Амстердама.

«Такое предложение делает мне честь. У них отличный стадион, отличные болельщики, но я не думаю об этом. Сейчас все мои мысли направлены на тренировочный сбор „Аякса“. Ближайшие полгода я проведу здесь, а потом посмотрим», — отметил Де Бур. 

Подписывайся в ВК
Все новости
Ньюкасл  де Бур Франк
Перевод с ad.nl Автор: GreenMus
Ди Натале: «Итальянские клубы предпочитают опытных футболистов»
10 января 2015
Антунеш продлил контракт с «Малагой»
10 января 2015
Садаев может не поехать на сбор «Леха» из-за проблем с зубом
10 января 2015
Эжидио прибыл в Днепропетровск
09 января 2015
Венгер: «Мы не интересуемся Иско»
09 января 2015
Мусса Сиссоко: «Ничего не слышал об интересе других клубов»
09 января 2015
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 