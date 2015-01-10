Франк де Бур: «Пока я в „Аяксе“, а через полгода посмотрим»

1420843320

10 января 2015, 01:42

Главный тренер «Аякса» слышал об интересе «Ньюкасла» к своей персоне, но не намерен покидать клуб из Амстердама.



«Такое предложение делает мне честь. У них отличный стадион, отличные болельщики, но я не думаю об этом. Сейчас все мои мысли направлены на тренировочный сбор „Аякса“. Ближайшие полгода я проведу здесь, а потом посмотрим», — отметил Де Бур.