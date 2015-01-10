Франк де Бур: «Пока я в „Аяксе“, а через полгода посмотрим»

Главный тренер «Аякса» Франк де Бур слышал об интересе «Ньюкасла» к своей персоне, но не намерен покидать клуб из Амстердама.
«Такое предложение делает мне честь. У них отличный стадион, отличные болельщики, но я не думаю об этом. Сейчас все мои мысли направлены на тренировочный сбор „Аякса“. Ближайшие полгода я проведу здесь, а потом посмотрим», — отметил Де Бур.
|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Все команды в равных финансовых условиях