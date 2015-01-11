Пардью: «Я бы хотел возглавить сборную Англии»
Наставник «Криста Пэлас»
признался, что был бы не против когда-нибудь стать главным тренером сборной Англии.
«Да, когда-нибудь я бы хотел поработать со сборной. Думаю, что сейчас я нахожусь на пике. Надеюсь, что смогу продолжать расти. Нужно проделать хорошую работу с моим новым клубом
», — заявил англичанин.
