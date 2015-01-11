Top.Mail.Ru
Пардью: «Я бы хотел возглавить сборную Англии»

11 января 2015, 02:38
 Наставник «Криста Пэлас» Алан Пардью признался, что был бы не против когда-нибудь стать главным тренером сборной Англии.

«Да, когда-нибудь я бы хотел поработать со сборной. Думаю, что сейчас я нахожусь на пике. Надеюсь, что смогу продолжать расти. Нужно проделать хорошую работу с моим новым клубом», — заявил англичанин.
