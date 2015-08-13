Луис Энрике: "Хочу, чтобы Педро остался в «Барселоне»

Наставник «Барселоны» Луис Энрике перед матчем за Суперкубок Испании против «Атлетика» дал понять, что не хочет отпускать форварда Педро, который жалуется на маленькое количество игрового времени.
«Я понимаю его ситуацию. Он хочет играть больше, я же хочу, чтобы он остался. Мы все хотим, чтобы Педро и дальше играл за „Барселону“, но это непростое решение.
Выйдет ли Педро в основе на матч против „Атлетика“? Я не выбираю состав на основе трансферных слухов. Я буду выставлять тех, кто пребывает в наилучшей форме».
Суарес есть Суарес
Суарес есть Суарес
P.S.В отличии от наших "игроков" Педро не ищет денег,а ищет возможность больше играть ! Честь и хвала !
Можете представить как ему тяжело это решить !
P.S.В отличии от наших "игроков" Педро не ищет денег,а ищет возможность больше играть ! Честь и хвала !
Можете представить как ему тяжело это решить !
Педро надо сваливать
Педро надо сваливать
Чисто с человеческой точки зрения его жалко!
Он игрок более высокого калибра, нежели дублера.
Наверное ты заметила, с какими потухшими глазами он поднимал над головой трофей. Он подавлен и даже болезнь Неймара не позволила ему выйти в старте.
Педро наверное мог смириться с тем, что он железный нападающий команды сразу за тройкой, но стоять за спиной Рафиньи, это - уже конец его карьере в Барсе.
Я желаю ему всего наилучшего и уход в М.Ю наилучший вариант, т.к через год ЧЕ и без игровой практики он вряд ли поедет во Францию...это собственно говоря основная причина уйти из клуба.
Чисто с человеческой точки зрения его жалко!
Он игрок более высокого калибра, нежели дублера.
Наверное ты заметила, с какими потухшими глазами он поднимал над головой трофей. Он подавлен и даже болезнь Неймара не позволила ему выйти в старте.
Педро наверное мог смириться с тем, что он железный нападающий команды сразу за тройкой, но стоять за спиной Рафиньи, это - уже конец его карьере в Барсе.
Я желаю ему всего наилучшего и уход в М.Ю наилучший вариант, т.к через год ЧЕ и без игровой практики он вряд ли поедет во Францию...это собственно говоря основная причина уйти из клуба.