ГлавнаяНовости

Луис Энрике: "Хочу, чтобы Педро остался в «Барселоне»

13 августа 2015, 13:57
 Наставник «Барселоны» Луис Энрике перед матчем за Суперкубок Испании против «Атлетика» дал понять, что не хочет отпускать форварда Педро, который жалуется на маленькое количество игрового времени.

«Я понимаю его ситуацию. Он хочет играть больше, я же хочу, чтобы он остался. Мы все хотим, чтобы Педро и дальше играл за „Барселону“, но это непростое решение.

Выйдет ли Педро в основе на матч против „Атлетика“? Я не выбираю состав на основе трансферных слухов. Я буду выставлять тех, кто пребывает в наилучшей форме».
Все новости
Гендир «Аталанты»: «У Миранчука ещё будет шанс проявить себя»
Сегодня, 12:22 Комментарии14
Пирло дал совет Криштиану Роналду
Сегодня, 09:13 Комментарии21
Куман: «В поражениях всегда виноват тренер»
Сегодня, 09:01 Комментарии21
Паратичи: «Уверяю, что Роналду останется в „Ювентусе“»
Сегодня, 08:34 Комментарии27
Гвардиола: «Это команды Моуриньо. Ты ошибаешься, а они наказывают тебя»
Вчера, 23:54 Комментарии14
Гвардиола: «Благодаря работе в АПЛ я стал лучше»
Вчера, 20:27 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
MrVanes-Zenit
MrVanes-Zenit ответ Санчо Панса (раскрыть)
15 августа 2015 в 13:02
При Неймаре в сезоне 13/14 Педро играл в старте в большинстве игр
Санчо Панса
Санчо Панса ответ MrVanes-Zenit (раскрыть)
14 августа 2015 в 12:57
А я думал, что Педро играет на той же позиции, что и Неймар) Вроде как по позиции конкурент у Суареса молодой Мунир. Вернее не конкурент!
MrVanes-Zenit
MrVanes-Zenit ответ Санчо Панса (раскрыть)
14 августа 2015 в 12:02
Поддержка-то будет, но вот получать постоянную игровую практику он вряд ли будет
Суарес есть Суарес
Санчо Панса
Санчо Панса
14 августа 2015 в 04:25
Ну раз этого хочет сам Луис Энрике, то так скорее всего и будет! Да и сам Педро не против) Главное, что была поддержка со стороны главного тренера Барселоны и чтобы тот давал регулярно играть Педро.
Barca visca el
Barca visca el
13 августа 2015 в 23:55
Пусть бы остался, даже не из-за его гола, а из-за того как он борется на каждом участке поля.
ЮЗИК
ЮЗИК
13 августа 2015 в 20:02
Отличный игрок,Барса сейчас просто зажралась!
KnowSoccer
KnowSoccer ответ Cvetkov (раскрыть)
13 августа 2015 в 15:29
Честно, мне кажется, что он останется в Барсе! У него всё равно в сезоне набирается много минут и матчей, вероятность трофеев гораздо больше, чем в любом другой клубе, тем болен МЮ пока не фаворит в споре за требл, барса его родной дом!
Cvetkov
Cvetkov
13 августа 2015 в 15:22
Энрике высказал свое мнение-Педро решит сам,как ему поступать !
P.S.В отличии от наших "игроков" Педро не ищет денег,а ищет возможность больше играть ! Честь и хвала !
Можете представить как ему тяжело это решить !
sir_Alex
sir_Alex
13 августа 2015 в 15:10
Пусть остаётся!
AC M1lan
AC M1lan
13 августа 2015 в 15:06
Рафинья Алькантара моложе, он предпочтительнее для Луиса Энрике
Педро надо сваливать
WaTaFaKa
WaTaFaKa
13 августа 2015 в 14:55
Педро и Барса - это синонимы! Педры должны играть в балете
Garry Green
Garry Green ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
13 августа 2015 в 14:35
И да и нет! С одной стороны да, он опытный, многое повидавший на своем футбольном веку человек, но...
Чисто с человеческой точки зрения его жалко!
Он игрок более высокого калибра, нежели дублера.
Наверное ты заметила, с какими потухшими глазами он поднимал над головой трофей. Он подавлен и даже болезнь Неймара не позволила ему выйти в старте.
Педро наверное мог смириться с тем, что он железный нападающий команды сразу за тройкой, но стоять за спиной Рафиньи, это - уже конец его карьере в Барсе.
Я желаю ему всего наилучшего и уход в М.Ю наилучший вариант, т.к через год ЧЕ и без игровой практики он вряд ли поедет во Францию...это собственно говоря основная причина уйти из клуба.
Колян хб
Колян хб
13 августа 2015 в 14:16
Педро дорогой Педро, Ви Ва Барса Ви Ва Каталонья.
СтритТт
СтритТт
13 августа 2015 в 14:12
я тоже хочу, не вздумай его отпускать!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100