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Перейра: «Ван Гаал нормально относится к бразильцам»

07 сентября 2015, 23:28

 Молодой полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра высказался по поводу спекуляций на тему предвзятого отношения Луи ван Гаала к бразильским игрокам:

«У меня нормальные отношения с тренером, как и у других игроков в команде. Не думаю, что ван Гаал как-то по-особенному воспринимает футболистов из Бразилии. Многие говорят о том, что он избавляется от бразильцев, но я не почувствовал никакой предвзятости с его стороны – он всячески поддерживает меня и относится так же, как и к другим игрокам в коллективе».

Напомним, что ранее бразильский защитник Рафаэл да Силва, перешедший летом в «Лион», обвинил тренера МЮ в предвзятом отношении к себе и в том, что ван Гаал недолюбливает бразильцев.

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Все комментарии
DavideSanton
DavideSanton ответ просто сашка (раскрыть)
08 сентября 2015 в 16:13
Не сцы. Сыграет он свои 10+матчей в этом сезоне точно. У нас ЛЧ ведь и кубки так что ротация неизбежна
nahan
nahan
08 сентября 2015 в 07:43
Говорят, что есть такая слабость у Вани Гаали...
sir_Alex
sir_Alex ответ GimmeFive (раскрыть)
08 сентября 2015 в 06:44
Тем не менее, игровое время надо давать! Пусть на замену, пусть при достигнутом результате. А так можно замариновать на банке до состояния овоща
sir_Alex
sir_Alex
08 сентября 2015 в 06:43
Повезло бразильцам
GimmeFive
GimmeFive ответ просто сашка (раскрыть)
08 сентября 2015 в 02:14
Бешеная конкуренция в этой линии, ничего не поделать. Каждый большой клуб маринует таких талантов человек по 5. Челси - 25)) Ни один тренер во вред клубу и себе действовать не будет. Лично я бы тоже давно привлекал его к основе, в США классно смотрелся, но у тренера наверняка есть свои причины
просто сашка
просто сашка
08 сентября 2015 в 00:48
маринует Галя талантливого выпускника академии( уже хочется его видеть в основе, а он даже на лавку посидет его не пускает( жалко парня, свалит 100% по тем немногочисленным играм, что я видел парень очень талантливый...
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