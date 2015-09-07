Перейра: «Ван Гаал нормально относится к бразильцам»

Молодой полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра высказался по поводу спекуляций на тему предвзятого отношения Луи ван Гаала к бразильским игрокам:
«У меня нормальные отношения с тренером, как и у других игроков в команде. Не думаю, что ван Гаал как-то по-особенному воспринимает футболистов из Бразилии. Многие говорят о том, что он избавляется от бразильцев, но я не почувствовал никакой предвзятости с его стороны – он всячески поддерживает меня и относится так же, как и к другим игрокам в коллективе».
Напомним, что ранее бразильский защитник Рафаэл да Силва, перешедший летом в «Лион», обвинил тренера МЮ в предвзятом отношении к себе и в том, что ван Гаал недолюбливает бразильцев.