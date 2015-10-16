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Таски: «Хочу, чтобы сборная Германии вновь обратила на меня внимание»

16 октября 2015, 15:13

Защитник «Спартака» Сердар Таски рассчитывает вернуться в сборную Германии.

«Надеюсь, меня еще вызовут в сборную. Последний раз я был в национальной команде на чемпионате мира в 2010 году. Хочу, чтобы сборная Германии вновь обратила на меня внимание. Для этого надо удачно играть за клуб. Рассчитываю в следующем году играть со „Спартаком“ в Лиге чемпионов. Тогда в сборной могут обратить внимание на меня. А что касается этой квалификации Евро, да, у сборной Германии были определенные сложности, но первое место в группе все равно команда уверенно заняла. На Евро сборная Германии, как это часто бывает, станет фаворитом».

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
17 октября 2015 в 12:56
Ну это вряд ли, Сердар! Тебе нужно встать в очередь вслед за Гинтером, Мустафи, Рюдигером и еще кем то) Вообщем играй лучше за Спартак, а в Бундестим и без тебя разберутся.
амурец
амурец
17 октября 2015 в 08:24
в Спартаке врядли
ZORY123
ZORY123
16 октября 2015 в 22:39
Вряд ли.
Triem
Triem
16 октября 2015 в 21:08
Тогда трудись, Сердар!
Die Roten
Die Roten
16 октября 2015 в 17:43
размечтался.
Wo_Ong
Wo_Ong
16 октября 2015 в 16:49
может быть в девятую сборную Германии и то не факт...
vashinin
vashinin
16 октября 2015 в 16:35
мотивация! Играй, чтобы прошел Спартак и тебя заметили.
spartak kursk
spartak kursk
16 октября 2015 в 16:06
Спартак будет в Лиге Чемпионов.И готовиться Спартаку к этому турниру нужно уже сегодня.
owl_fake
owl_fake
16 октября 2015 в 15:35
Дорогой, ты же в России выступаешь.
ЛокоМос
ЛокоМос
16 октября 2015 в 15:17
Хорошая трава....смотри как его раскумарило.....Спартак...ЛЧ....хочу в сборную Германии...
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