Таски: «Хочу, чтобы сборная Германии вновь обратила на меня внимание»

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16 октября 2015, 15:13

Защитник «Спартака» рассчитывает вернуться в сборную Германии.

«Надеюсь, меня еще вызовут в сборную. Последний раз я был в национальной команде на чемпионате мира в 2010 году. Хочу, чтобы сборная Германии вновь обратила на меня внимание. Для этого надо удачно играть за клуб. Рассчитываю в следующем году играть со „Спартаком“ в Лиге чемпионов. Тогда в сборной могут обратить внимание на меня. А что касается этой квалификации Евро, да, у сборной Германии были определенные сложности, но первое место в группе все равно команда уверенно заняла. На Евро сборная Германии, как это часто бывает, станет фаворитом».