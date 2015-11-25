Опорник «Арсенала» Франсис Коклен выбыл из игры на три месяца. Об этом сообщил главный тренер «канониров» Арсен Венгер на своей пресс-конференции.
«Наши худшие опасения подтвердились. Давайте будем реалистами — Коклен пропустит три месяца.
Операция не потребуется, но повреждены крестообразные связки колена», — заявил Венгер.
Напомним, Коклен получил травму в матче АПЛ против «Вест Бромвича».
довольно оптимистичный прогноз у Венгера, обычно полгода.
довольно оптимистичный прогноз у Венгера, обычно полгода.