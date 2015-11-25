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Коклен пропустит три месяца

25 ноября 2015, 10:06

Опорник «Арсенала» Франсис Коклен выбыл из игры на три месяца. Об этом сообщил главный тренер «канониров» Арсен Венгер на своей пресс-конференции.

«Наши худшие опасения подтвердились. Давайте будем реалистами — Коклен пропустит три месяца.

Операция не потребуется, но повреждены крестообразные связки колена», — заявил Венгер.

Напомним, Коклен получил травму в матче АПЛ против «Вест Бромвича».

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Все комментарии
Selim Yavuz
Selim Yavuz
25 ноября 2015 в 18:29
здоровья
YRunner
YRunner
25 ноября 2015 в 12:52
Вывод: Пора на шопинг.
Mr Siberian
Mr Siberian
25 ноября 2015 в 11:48
Уже была новость, зачем повторяться?
George-CFC
George-CFC ответ dеigandre (раскрыть)
25 ноября 2015 в 11:46
аа, ясно. спасибо
dеigandre
dеigandre ответ George-CFC (раскрыть)
25 ноября 2015 в 11:27
Полгода- если разрыв. Коклен, к счастью, не порвал
George-CFC
George-CFC
25 ноября 2015 в 10:14
Кресты( бич футбола...
довольно оптимистичный прогноз у Венгера, обычно полгода.
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