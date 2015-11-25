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25 ноября 2015, 10:06

Опорник «Арсенала» выбыл из игры на три месяца. Об этом сообщил главный тренер «канониров» на своей пресс-конференции.

«Наши худшие опасения подтвердились. Давайте будем реалистами — Коклен пропустит три месяца.

Операция не потребуется, но повреждены крестообразные связки колена», — заявил Венгер.