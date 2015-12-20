Бензема попал в сферу интересов «Челси» и «Манчестер Сити»

К нападающему мадридского «Реала» Кариму Бензема проявляют интерес английские «Челси» и «Манчестер Сити». Сообщается, что француз может перейти в новую команду уже в январе.
Отметим, что форвард недавно был отчислен из сборной Франции из-за дела о шантаже футболиста сборной «трехцветных» Матье Вальбуэна.
Неужели нет молодых суперталантов, время такое, оскудела планета Земля на футбольные дарования?
Неужели нет молодых суперталантов, время такое, оскудела планета Земля на футбольные дарования?
Тяжело живётся большому,лысому,небритому алжирцу в мире где все верят маленьким вальбуэноподобным существам...
Тяжело живётся большому,лысому,небритому алжирцу в мире где все верят маленьким вальбуэноподобным существам...