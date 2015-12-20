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Бензема попал в сферу интересов «Челси» и «Манчестер Сити»

20 декабря 2015, 08:14

К нападающему мадридского «Реала» Кариму Бензема проявляют интерес английские «Челси» и «Манчестер Сити». Сообщается, что француз может перейти в новую команду уже в январе.

Отметим, что форвард недавно был отчислен из сборной Франции из-за дела о шантаже футболиста сборной «трехцветных» Матье Вальбуэна.

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Все комментарии
Casey Ryback
Casey Ryback
21 декабря 2015 в 13:31
Пфффф Лучше купите Игуаина!
benchn1
benchn1
20 декабря 2015 в 22:37
скоро на больших экранах кино Костолом-2
ARMENIAN
ARMENIAN
20 декабря 2015 в 20:56
В Алькатрасе будет играть..
Судья
Судья ответ ки эн джин (комментарий удален) (раскрыть)
20 декабря 2015 в 18:14
Вам вынесено предупреждение за провокацию и оскорбление, за повторное нарушение -бан.
Ystavshiy
Ystavshiy
20 декабря 2015 в 18:08
Пусть на Диего Косту выменяют его, было бы безумно интересно!
KAFA2525
KAFA2525
20 декабря 2015 в 17:10
Кто же в итоге возьмёт этого извращенца ???
RUSTY8
RUSTY8
20 декабря 2015 в 15:59
Бревнземой интересуется французская прокуратура))
Санчо Панса
Санчо Панса ответ Belars (раскрыть)
20 декабря 2015 в 15:23
Да? Ну посмотрим. Очень жаль, что так все произошло с Каримом Бензема(
Батя_Курова
Батя_Курова
20 декабря 2015 в 13:53
Им как раз уголовника не хввтает :) особенно пенсы - в дуэт к диегокосте
FRZZ
FRZZ
20 декабря 2015 в 13:21
Да не отпустит его Реал, и так хреново дела...
Судья
Судья ответ Кир-бэй (комментарий удален) (раскрыть)
20 декабря 2015 в 13:17
Не отвечайте на провокации
inz87
inz87
20 декабря 2015 в 12:45
оценит хоть английские тюрьмы после испанских
ksaaa84
ksaaa84
20 декабря 2015 в 12:34
в мансити надо этого красавца....будет неплохо..
Serjinho
Serjinho
20 декабря 2015 в 12:15
у кого же роналдыч будет работу забирать? бедняга перестанет клепать кучу мячиков из вратарской...
Galaxy real way
Galaxy real way
20 декабря 2015 в 12:02
И это неудивительно. В последних играх Бензема прекрасно продемонстрирует свое голевое чутье, и клубы АПЛ просто не могли не интересоваться Каримом.
Amanreca
Amanreca ответ Mark_Tolson (раскрыть)
20 декабря 2015 в 11:59
В Ливерпуле уже есть один такой,Бентеке:)
Belars
Belars ответ Санчо Панса (раскрыть)
20 декабря 2015 в 11:50
Никогда Венгер не возьмет игрока с такой репутацией
ДельБоске
ДельБоске
20 декабря 2015 в 11:37
уже в январе ))) а Реал кем играть будет?
Амба Нагорск
Амба Нагорск
20 декабря 2015 в 11:22
Только в Лион.
rbast
rbast
20 декабря 2015 в 10:22
Я вот не понимаю одного - что за время такое - вся пресса пишет только об уже бывших,именно так, звездах.
Неужели нет молодых суперталантов, время такое, оскудела планета Земля на футбольные дарования?
leopit
leopit
20 декабря 2015 в 10:07
уголовник!
Санчо Панса
Санчо Панса
20 декабря 2015 в 09:58, ред.
Странно, что среди этих клубов нет Арсенала! Вроде Арсен Венгер хотел и наверное сейчас хочет видеть Бензема в стане канониров) Да, Карим был бы интересным вариантом для Ман.Сити. В таком случае был бы идеален размен на Агуэро, плюс доплата со стороны королевского клуба, разумеется!
Mark_Tolson
Mark_Tolson
20 декабря 2015 в 09:51
его бы в Ливерпуль. он по крайней мере всегда здоров и готов играть 90 минут
nahan
nahan
20 декабря 2015 в 09:19
И заиграет Бензема в какую бы команду ни попал.
Mesut Ozil 11
Mesut Ozil 11
20 декабря 2015 в 09:04
Мда
Erik15
Erik15 ответ ки эн джин (комментарий удален) (раскрыть)
20 декабря 2015 в 08:50
Бензима сброд??? лучше не пиши с утра,всякую хрень!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
20 декабря 2015 в 08:26
Бензема изгой....из сборной выперли,из Реала гонят......
Тяжело живётся большому,лысому,небритому алжирцу в мире где все верят маленьким вальбуэноподобным существам...
Угнетатель
Угнетатель ответ ки эн джин (комментарий удален) (раскрыть)
20 декабря 2015 в 08:26
Ты больной? Им интересуется МС а не МЮ
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