Бензема попал в сферу интересов «Челси» и «Манчестер Сити»

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20 декабря 2015, 08:14

К нападающему мадридского «Реала» проявляют интерес английские «Челси» и «Манчестер Сити». Сообщается, что француз может перейти в новую команду уже в январе.

Отметим, что форвард недавно был отчислен из сборной Франции из-за дела о шантаже футболиста сборной «трехцветных» .