Агент: «Никто в „Реале“ не говорил, что клуб намерен расстаться с Бенитесом»

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25 декабря 2015, 12:46

Агент главного тренера «Реала» Рафаэля Бенитеса Мануэль Гарсия Килон заверил, что наставник сохранит свой пост в ближайшее время. Он опроверг слухи о намерении руководства «Реала» отправить в отставку Бенитеса.

«Думаю, Бенитес будет присутствовать на тренерской скамейке „Реала“ в ближайшем матче с „Реалом Сосьедад“. Никто в клубе не говорил нам, что мы прекратим сотрудничество. Нет причин думать, что кто-то в „Реале“ намерен так сказать».