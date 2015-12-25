Агент: «Никто в „Реале“ не говорил, что клуб намерен расстаться с Бенитесом»

Агент главного тренера «Реала» Рафаэля Бенитеса Мануэль Гарсия Килон заверил, что наставник сохранит свой пост в ближайшее время. Он опроверг слухи о намерении руководства «Реала» отправить в отставку Бенитеса.
«Думаю, Бенитес будет присутствовать на тренерской скамейке „Реала“ в ближайшем матче с „Реалом Сосьедад“. Никто в клубе не говорил нам, что мы прекратим сотрудничество. Нет причин думать, что кто-то в „Реале“ намерен так сказать».
Анчелотти, выигравший их клубу ЛЧ, Рауль получивший пинок из клуба, освистывание Касильяса. Ничего не проходит бесследно. Теперь мучайтесь!!!
Анчелотти, выигравший их клубу ЛЧ, Рауль получивший пинок из клуба, освистывание Касильяса. Ничего не проходит бесследно. Теперь мучайтесь!!!