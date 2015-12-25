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Агент: «Никто в „Реале“ не говорил, что клуб намерен расстаться с Бенитесом»

25 декабря 2015, 12:46

Агент главного тренера «Реала» Рафаэля Бенитеса Мануэль Гарсия Килон заверил, что наставник сохранит свой пост в ближайшее время. Он опроверг слухи о намерении руководства «Реала» отправить в отставку Бенитеса.

«Думаю, Бенитес будет присутствовать на тренерской скамейке „Реала“ в ближайшем матче с „Реалом Сосьедад“. Никто в клубе не говорил нам, что мы прекратим сотрудничество. Нет причин думать, что кто-то в „Реале“ намерен так сказать».

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Все комментарии
Максат1989
Максат1989
25 декабря 2015 в 22:25
НЕ БОЙСЯ ПЕРЕС С ТОБОЙ!
112910415
112910415
25 декабря 2015 в 19:50
в доме повешенного не говорят о верёвке
Galaxy real way
Galaxy real way
25 декабря 2015 в 16:53, ред.
Значит после игры с Сосьедадом скажут, с Валенсией, Реалом Беня не должен руководить.
nahan
nahan
25 декабря 2015 в 15:41
Причин масса, а масса хочет его отставки...
ДСА
ДСА
25 декабря 2015 в 14:55
Еще пару сливов игроками и Бенитеса попросят.
pif57
pif57
25 декабря 2015 в 14:28
А зачем много говорить?
KyLe2712
KyLe2712
25 декабря 2015 в 14:25
нашелошибку "заверил, что наставник соханит" (должно быть сохранит)
Triem
Triem
25 декабря 2015 в 13:10
А и не надо ничего говорить или подтверждать. Все сами прекрасно всё видят!
Божественный Месси
Божественный Месси
25 декабря 2015 в 12:54
Бенитес - это кара Божья реалу за то, как они поступают со своими игроками и тренерами!
Анчелотти, выигравший их клубу ЛЧ, Рауль получивший пинок из клуба, освистывание Касильяса. Ничего не проходит бесследно. Теперь мучайтесь!!!
СR7 REAL СR7
СR7 REAL СR7
25 декабря 2015 в 12:50
скоро скажут!)
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